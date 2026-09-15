Movie Scene Map, la mappa che svela dove sono girati i film

Capire dove sia stato girato davvero un film, e non dove la storia finge di ambientarsi, è diventato un piccolo gioco alla portata di chiunque grazie a Movie Scene Map, una mappa interattiva delle location che raccoglie in un unico posto migliaia di luoghi legati a cinema e televisione. L’idea di fondo è semplice quanto efficace: prendere le informazioni già catalogate su Wikidata e Wikipedia, incrociarle e trasformarle in punti geografici da esplorare su una mappa, invece che in righe di testo sparse tra decine di pagine diverse.

Il risultato è uno strumento che ribalta il modo abituale di cercare queste informazioni. Di norma si parte dal titolo di un film e si va a caccia dei luoghi delle riprese. Qui si può fare anche il contrario, cioè partire da una città o da una zona qualsiasi e scoprire cosa vi è stato girato nel corso degli anni. Un approccio che rende la navigazione parecchio più curiosa, perché capita spesso di imbattersi in produzioni che non si immaginava fossero passate da certe strade.

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Non solo film e serie TV

La parte interessante è che il progetto non si ferma al cinema. Oltre alle scene di film e serie TV, la mappa segnala anche le ambientazioni di videogiochi, anime e manga, cioè quei luoghi reali che hanno ispirato scenari digitali o tavole disegnate. È un dettaglio che allarga parecchio il pubblico potenziale, perché mette sullo stesso piano il set di una produzione live action e il quartiere che ha fatto da modello a un’ambientazione animata.

Il meccanismo tecnico dietro tutto questo merita un accenno, anche per chi con i database non ha grande dimestichezza. Wikidata è, in sostanza, l’archivio strutturato che sta dietro a Wikipedia: una raccolta enorme di informazioni organizzate in modo che una macchina possa leggerle e collegarle tra loro. Dentro quell’archivio ci sono anche le voci relative ai luoghi di ripresa e alle ambientazioni delle opere. Movie Scene Map fa il lavoro di pesca, prende quei dati, li associa alle coordinate geografiche e li dispone sulla mappa. Nulla di magico, ma è proprio la semplicità del passaggio a rendere il tutto utile.

Un archivio che cresce con la community

Trattandosi di un progetto che si appoggia a fonti collaborative, la ricchezza della mappa dipende direttamente da quanto è dettagliata la scheda di ogni singola opera. Se una voce su Wikipedia riporta con precisione il luogo delle riprese, quel punto comparirà. Se l’informazione manca o è generica, la scena resterà fuori. È il classico funzionamento delle piattaforme aperte, dove il contenuto migliora man mano che qualcuno lo arricchisce, e dove i buchi si colmano nel tempo.

Per chi viaggia, questo tipo di strumento ha un valore piuttosto concreto. Consultare le location cinematografiche di una città prima di partire significa poter costruire un itinerario diverso dal solito, fatto di angoli che si sono già visti su uno schermo senza sapere dove fossero. E per chi resta a casa funziona comunque, perché scorrere la mappa e riconoscere piazze, palazzi o tratti di costa già familiari è un passatempo che si esaurisce con difficoltà.

Il progetto si inserisce in quella famiglia di applicazioni nate dall’apertura dei dati pubblici, quelle che non producono informazioni nuove ma le rendono finalmente leggibili. Un archivio già esistente, riorganizzato in una forma che chiunque può usare senza istruzioni.