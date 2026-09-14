Project Zenith, Windows 11 per sviluppatori diventa ufficiale

Il nome è finalmente ufficiale: Project Zenith è la versione di Windows 11 pensata su misura per gli sviluppatori, annunciata da Microsoft dopo il breve accenno fatto durante la conferenza Build 2026 dello scorso giugno. L’azienda di Redmond la descrive con una formula che riassume bene l’idea di fondo, ovvero un sistema “ready to code distraction free”, pronto per scrivere codice e ripulito da tutto quello che, sulla scrivania di chi programma, finisce solo per rubare attenzione.

Il ragionamento dietro questa scelta è abbastanza lineare. Windows 11 nella sua forma classica sa fare un po’ di tutto, dal lavoro d’ufficio all’intrattenimento, ma non è mai stato costruito pensando prima di tutto a chi passa le giornate dentro un terminale o un ambiente di sviluppo. Da qui l’idea di una variante ottimizzata, con strumenti già installati e funzioni superflue tolte di mezzo.

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Debutto sui mini PC AMD Ryzen AI Halo

Il primo hardware a ricevere Project Zenith saranno i mini PC Ryzen AI Halo di AMD, equipaggiati con i processori Ryzen AI Max+ 395 e Ryzen AI Max PRO 400. Una scelta che non è casuale, visto il tipo di carichi di lavoro che Microsoft ha in mente per questa distribuzione particolare del sistema.

Su queste macchine gli sviluppatori potranno eseguire in locale modelli di intelligenza artificiale con oltre 30 miliardi di parametri, senza dover appoggiarsi al cloud. Il sistema eredita inoltre tutti i miglioramenti prestazionali introdotti negli ultimi mesi su Windows 11, che hanno reso l’esperienza complessiva più rapida. Alla base c’è la stessa piattaforma, quindi, ma alleggerita da ciò che non serve e arricchita con una lunga serie di tool di sviluppo preinstallati.

Non finisce qui, perché in prospettiva Project Zenith arriverà preinstallato anche su altri dispositivi, compresi quelli basati su processori Intel, Qualcomm e NVIDIA. Il requisito però è piuttosto alto, ovvero almeno 64 GB di memoria unificata e una larghezza di banda di 250 GB/s. Non proprio hardware da tutti i giorni, insomma.

Impostazioni predefinite pensate per chi scrive codice

La parte forse più interessante riguarda i dettagli, quelli che chiunque abbia configurato una macchina da lavoro conosce bene. In Esplora file saranno mostrate di default le estensioni dei file, i file nascosti e il percorso completo, sia nella barra del titolo sia nel riquadro dei dettagli. Piccoli accorgimenti che di solito richiedono qualche minuto di smanettamento nelle impostazioni e che qui arrivano già pronti.

I suggerimenti relativi a file e cartelle usati di recente sono disattivati, così come quelli del provider di sincronizzazione, per tenere l’area di lavoro più ordinata. Dentro Windows Search e nel menu Start viene attivata la Command Palette di PowerToys, mentre i suggerimenti del menu Start e le notifiche dell’account restano spenti. Meno rumore visivo, meno interruzioni.

Niente di tutto questo è scolpito nella pietra, ovviamente. Chi sviluppa potrà rimettere mano a ogni parametro e costruirsi l’ambiente che preferisce, secondo le proprie abitudini e i propri flussi di lavoro.

Sul fronte della protezione, Microsoft affida il compito ai Microsoft Execution Containers, delle sandbox dedicate agli agenti AI. In pratica un’area isolata dove far girare gli agenti senza che questi possano toccare il resto del sistema, un tema diventato piuttosto sentito da quando gli strumenti autonomi hanno iniziato a comparire nei processi di sviluppo quotidiani.

L’annuncio, arrivato il 4 settembre 2026, chiarisce quindi il quadro di un progetto che a giugno era stato solo sfiorato sul palco di Build. Windows 11 continua a esistere nella sua forma tradizionale per tutti gli altri, mentre Project Zenith si ritaglia uno spazio specifico, quello delle postazioni dedicate al codice e all’esecuzione locale dei modelli di intelligenza artificiale.