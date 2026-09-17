iOS 27.2, prima beta agli sviluppatori: Siri in 5 nuove lingue

La prima beta di iOS 27.2 è arrivata agli sviluppatori, e il tempismo è quantomeno curioso: sono passati soltanto due giorni dal debutto pubblico di iOS 27. Apple ha distribuito contemporaneamente anche la prima beta di iPadOS 27.2, seguendo la procedura consueta. Chi è iscritto al programma per sviluppatori può scaricare l’aggiornamento attivando il canale beta dal percorso Impostazioni, poi Generali, quindi Aggiornamento Software, scegliendo la developer beta di iOS 27.

Il dettaglio che salta all’occhio è l’ordine dei rilasci. Normalmente dopo il lancio di un sistema operativo arriva la beta della versione .1, invece qui si è saltati direttamente alla .2. Una scelta che ha una spiegazione piuttosto logica, legata al dispositivo pieghevole che Apple si prepara a mettere sul mercato tra poche settimane.

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Cosa potrebbe portare iOS 27.2

Il capitolo più atteso riguarda Siri e le nuove lingue. L’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale dovrebbe parlare francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo a partire da ottobre, e il supporto potrebbe arrivare proprio con questo aggiornamento. Se così fosse, anche iOS 27.2 finirebbe per essere distribuito entro il mese di ottobre, cosa che accelererebbe parecchio la tabella di marcia rispetto agli anni passati.

Poi ci sono le due funzioni di Apple Intelligence che sono state tolte dalla versione di lancio di iOS 27. Si parla dei suggerimenti all’interno delle conversazioni in Messaggi e dell’opzione che consente di correggere automaticamente le password debole o compromesse sfruttando l’intelligenza artificiale. Entrambe erano state rinviate e potrebbero rientrare in gioco già con iOS 27.2.

C’è infine la nuova esperienza dell’app Salute, che Apple ha in programma di presentare e che potrebbe iniziare a mostrarsi in questa fase di test. Niente di confermato, ma la beta è il posto naturale dove cercarla.

Il nodo iOS 27.1 e iPhone Duo

L’assenza di una beta di iOS 27.1 non è casuale. Apple ha intenzione di far uscire iPhone Duo con quella versione preinstallata, e tenere il codice lontano dagli occhi degli sviluppatori è il modo più semplice per non svelare in anticipo le novità pensate per il dispositivo. Una strategia di contenimento, insomma, che ha senso quando si tratta del primo pieghevole della casa.

Perché iOS 27.1 non è un aggiornamento qualunque. Porta con sé layout delle app aggiornati e funzioni costruite specificamente per i due display di iPhone Duo. Nell’elenco delle novità ci sono un dock verticale, una Dynamic Island verticale, nuovi schemi di visualizzazione per le app su doppio schermo, il multitasking affiancato con due applicazioni attive contemporaneamente e alcune capacità esclusive dell’app Fotocamera.

Dal momento che iPhone Duo arriverà sul mercato venerdì 23 ottobre con iOS 27.1 già installato, Apple dovrà necessariamente pubblicare quell’aggiornamento prima di quella data. Il che crea una situazione singolare: due versioni del sistema operativo che corrono in parallelo nello stesso mese, con la .1 legata a un prodotto specifico e la .2 che raccoglie invece tutto quello che era rimasto indietro al momento del lancio.