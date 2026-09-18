Kirin 9050 Pro: il chip Huawei senza tecnologia USA

Con il Kirin 9050 Pro Huawei prova a dimostrare che si può costruire un processore di fascia alta senza toccare tecnologia statunitense, e lo fa nel modo più rumoroso possibile: infilandolo dentro Huawei Mate XT 2, il pieghevole a tre schermi già visto con il suo privacy display e un prezzo di 2.570 euro. Dietro le specifiche, però, c’è molto di più di una scheda tecnica. Ci sono le sanzioni americane, le restrizioni all’export e la linea di Pechino, che da anni spinge per smarcarsi dai chip progettati e prodotti negli Stati Uniti.

Il cuore del nuovo processore sono i core di elaborazione LinxiCore, disegnati internamente da Huawei, affiancati da una GPU e da un’unità dedicata all’intelligenza artificiale. L’elemento che merita davvero attenzione, però, è un altro e si chiama Tau Scaling.

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Come funziona Tau Scaling e perché non è una rivoluzione

L’idea alla base è semplice da spiegare, molto meno da realizzare. Invece di inseguire i processi produttivi più avanzati, quelli su cui lavorano TSMC e Intel, Huawei sceglie di avvicinare fisicamente i componenti all’interno del chip. Meno spazio sprecato, dimensioni ridotte, prestazioni migliori. Una scorciatoia ingegneristica per arrivare a risultati paragonabili senza poter mettere piede nelle fabbriche che le sanzioni le hanno chiuso in faccia.

I numeri dichiarati parlano di prestazioni superiori del 42% rispetto al processore che equipaggiava il precedente pieghevole a tre schermi. Un salto che, sulla carta, fa impressione. Va però ricordato che gli analisti avevano già inquadrato il Tau Scaling come una soluzione interessante ma non rivoluzionaria per il settore dei semiconduttori. Un passo avanti concreto, insomma, non il cambio di paradigma che la comunicazione di Huawei lascia intendere.

Anche il tempismo dice qualcosa. La presentazione è arrivata pochi giorni prima dell’ingresso di Apple nel mercato dei foldable, con l’evento del 9 settembre. Difficile pensare a una coincidenza.

Quote di mercato, HarmonyOS e i limiti che restano

Secondo Counterpoint Research, Huawei potrebbe chiudere il 2026 con una quota del 24% del mercato globale dei pieghevoli, con Apple che punterebbe al 25% entro la fine dello stesso anno. Numeri che suonano importanti finché non si guarda il contesto: il segmento vale ancora appena l’1,6% delle vendite complessive di smartphone. Volumi assoluti piccoli, quindi, ma con una curva di crescita che ha attirato praticamente tutti i grandi produttori.

Durante l’evento è arrivato anche un aggiornamento su HarmonyOS, il sistema operativo alternativo ad Android: 85 milioni di dispositivi raggiunti. Una cifra che in valore assoluto colpisce, ma che resta marginale se confrontata con la diffusione planetaria di Android e iOS.

C’è poi uno scenario che va oltre la telefonia. Se Huawei riuscisse a portare questa tecnologia su altri settori, la Cina potrebbe ridurre in modo sensibile la dipendenza dai chip di AMD, Intel e NVIDIA. Per ora, va detto con chiarezza, si tratta soltanto di un’ipotesi: nessun piano in questa direzione è stato annunciato.

Una vetrina tecnologica che fatica a diventare globale

Sul fronte competitivo la posizione di Huawei resta scomoda. Xiaomi, OPPO e Honor hanno costruito una presenza internazionale ben più solida, soprattutto in Europa, Africa e America Latina, grazie ai loro smartphone Android con i servizi Google a bordo. Huawei, stretta dalle restrizioni, continua a giocare quasi soltanto in casa, sul mercato cinese.

Il Kirin 9050 Pro è quindi un segnale politico oltre che tecnico, la prova che l’azienda sa progettare e produrre in autonomia. Ma la distanza da colmare per tornare a competere davvero su scala globale rimane notevole. Guardando alla tenacia mostrata in questi anni, la domanda su dove sarebbe oggi Huawei senza le sanzioni americane trova una risposta piuttosto immediata: al vertice.