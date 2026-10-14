iOS 27.2 beta: Apple Music dice addio al rosso, ecco la nuova icona in bianco e nero

Con la quarta beta di iOS 27.2, Apple ha deciso di ritoccare uno degli elementi più familiari dell’iPhone, cioè l’icona di Apple Music. Il classico abbinamento di rosso e bianco, che per anni ha identificato il servizio musicale di Cupertino, viene messo da parte. Al suo posto arriva una versione in bianco e nero, più essenziale e piuttosto lontana dall’aspetto a cui gli utenti si erano abituati.

Non si tratta però di una scelta isolata né improvvisa. Il nuovo simbolo dell’app Musica arriva infatti dopo che Apple aveva già presentato un logo rinnovato di Apple Music in una versione precedente di iOS 27.2. Lo stesso marchio era comparso anche nei materiali promozionali legati al recente annuncio di Apple Music Hall. Il cambio d’icona porta quindi sulla schermata Home un’identità visiva che l’azienda aveva già iniziato a mostrare altrove, e ora diventa concreta per chi sta provando l’aggiornamento in anteprima.

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Un’icona che si adatta al tema chiaro e a quello scuro

La differenza più evidente riguarda il modo in cui la nuova icona cambia in base all’aspetto scelto per il sistema. Con la modalità chiara il logo appare nero su uno sfondo bianco. Attivando invece la modalità scura, i colori si invertono e il simbolo diventa bianco su fondo nero. Può sembrare un dettaglio da poco, eppure modifica parecchio la resa complessiva. L’icona non resta più identica in ogni situazione e segue le impostazioni dello schermo scelte da chi usa il telefono.

Chi tiene il tema scuro sempre attivo si troverà davanti un’icona in sintonia con il resto dell’interfaccia. Chi invece preferisce il tema chiaro vedrà un simbolo dal contrasto netto, quasi grafico. In entrambi i casi il rosso scompare del tutto, ed è proprio questo l’elemento che salta subito all’occhio aprendo la Home dopo l’installazione della nuova beta di iOS 27.2. Per un servizio che aveva fatto del rosso uno dei suoi tratti distintivi, il passaggio al bianco e nero rappresenta un cambio di identità piuttosto marcato.

Il blu prende il posto del rosso anche dentro l’app

Le novità non si fermano all’esterno dell’applicazione. Aprendo Apple Music nella quarta beta di iOS 27.2 si nota che l’icona selezionata nella barra di navigazione non viene più evidenziata in rosso ma in blu. Lo stesso accade nelle impostazioni dell’app Musica, dove i testi che prima comparivano in rosso adesso adottano la nuova tinta. Il cambiamento interessa quindi tanto l’aspetto esterno quanto l’esperienza di chi naviga all’interno del servizio, tra brani, album e playlist.

Anche i widget di Apple Music seguono la stessa direzione. Lo sfondo rosso che li caratterizzava fino a oggi viene sostituito da uno sfondo nero, in piena coerenza con la nuova icona. Messi insieme, questi interventi sull’icona, sulla barra di navigazione, sulle impostazioni e sui widget lasciano intendere che Apple stia abbandonando gradualmente gran parte del branding rosso che ha accompagnato il suo servizio musicale.

Fonte: TecnoAndroid