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Apple TV 4K si rinnova: arriva Siri AI e il nuovo chip A19, ecco il prezzo

Felice Galluccio
Felice Galluccio
· 2 min di lettura
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Apple presenta la nuova Apple TV 4K con Siri AI, chip A19, Wi-Fi 7 e Dolby Atmos. Scopri caratteristiche, prezzo italiano e disponibilità.
Credits: TecnoAndroid
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Apple ha presentato una nuova generazione di Apple TV 4K, introducendo diverse novità che riguardano soprattutto l’intelligenza artificiale, la qualità dell’intrattenimento e la gestione della casa intelligente. Il dispositivo è già disponibile in preordine anche in Italia, con un prezzo di 349 euro e l’arrivo nei negozi previsto per il 13 novembre.

La principale novità è rappresentata da Siri AI, che permette di utilizzare l’assistente vocale in maniera più avanzata, senza dover necessariamente ricorrere al telecomando.

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Siri AI rende Apple TV 4K ancora più intelligente

Grazie a tre microfoni integrati, dotati di isolamento vocale e cancellazione dell’eco, il dispositivo riconosce i comandi anche a distanza. È sufficiente pronunciare “Siri” oppure “Ehi Siri” per interagire con l’assistente.

L’integrazione di Apple Intelligence consente inoltre di ottenere suggerimenti personalizzati e informazioni sui contenuti riprodotti. Durante la visione di un film, ad esempio, è possibile chiedere dove siano state effettuate le riprese oppure conoscere ulteriori dettagli sul programma.

Le risposte vengono mostrate sullo schermo senza interrompere la riproduzione.

Apple TV 4K può funzionare anche come hub per la domotica, permettendo di controllare accessori e scenari domestici. Sono previste notifiche riepilogative nell’app Casa e descrizioni delle attività registrate dalle videocamere compatibili.

Chip A19, Wi-Fi 7 e audio Dolby Atmos

Sul fronte hardware debutta il processore Apple A19, accompagnato da 128 GB di memoria interna. La connettività comprende Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Gigabit Ethernet e HDMI 2.1.

Il dispositivo supporta contenuti fino alla risoluzione 4K a 60 fps, con compatibilità Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG. Non manca il supporto ai formati AV1 e VP9.

Per l’audio troviamo Dolby Atmos, Dolby Digital Plus 7.1 e la possibilità di realizzare un sistema surround collegando quattro HomePod mini 2 oppure HomePod di seconda generazione.

Anche il telecomando Siri Remote viene aggiornato con Bluetooth 6, ricarica USB-C e supporto alla funzione Dov’è con Posizione precisa.

Apple ha prestato attenzione anche ai materiali, utilizzando alluminio riciclato per il guscio del telecomando e diversi componenti recuperati nella realizzazione dei circuiti interni.

Fonte: TecnoAndroid

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