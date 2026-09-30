iOS 27.2: arrivano tante novità, ecco FaceTime di gruppo con doppia fotocamera

Il rilascio di iOS 27.0.1 è avvenuto appena un giorno fa, ma Apple ha già messo in cantiere iOS 27.2, il prossimo aggiornamento destinato a tutti gli iPhone. La versione intermedia 27.1, con ogni probabilità, sarà riservata soltanto a iPhone Duo, quindi per la gran parte degli utenti il vero passo successivo sarà proprio iOS 27.2. Le novità in arrivo sono tre e toccano app usate ogni giorno da milioni di persone: FaceTime, Podcast e l’app TV.

FaceTime di gruppo con la doppia fotocamera

Con iOS 27 FaceTime ha ricevuto uno degli aggiornamenti più corposi degli ultimi anni. Sui modelli compatibili è arrivata la funzione Dual Capture, che permette di mostrare contemporaneamente ciò che inquadrano la fotocamera frontale e quella posteriore. Il meccanismo è piuttosto semplice perché basta toccare il pulsante “Flip” e la fotocamera sul retro entra in funzione, mentre quella anteriore continua a riprendere senza interruzioni.

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Fino a oggi però questa possibilità era limitata alle chiamate uno a uno. Con iOS 27.2 il limite cade e la doppia ripresa diventa disponibile anche nelle chiamate di FaceTime di gruppo. Un ampliamento che rende la funzione decisamente più utile, soprattutto quando a partecipare alla conversazione sono più persone contemporaneamente.

Apple Podcasts rivede la coda “Up Next”

Anche Apple Podcasts cambia volto in modo significativo con il nuovo aggiornamento. La vecchia sezione “Up Next”, collocata nella parte alta della scheda Home dell’app, viene divisa in due spazi distinti. Il primo si chiama New Episodes e prende il posto di Up Next raccogliendo le uscite più recenti dei programmi seguiti. Il secondo, del tutto inedito, è Continue Playing e si trova subito sotto: funziona come un punto di raccolta per tutte le puntate già iniziate e non ancora terminate.

La vecchia coda era stata più volte criticata perché disordinata e poco chiara, e questa riorganizzazione sembra rispondere proprio a quelle lamentele. Nelle prime prove condotte sulla beta di iOS 27.2 il cambiamento appare come un netto passo avanti, capace di aiutare chi ascolta molti podcast a tenere traccia di tutto con meno fatica.

Profili utente nell’app Apple TV

La terza novità riguarda l’app Apple TV, che su iPhone introduce per la prima volta i profili utente. Si tratta di una funzione già presente su tvOS e che ora approda anche sul sistema operativo mobile. Al primo avvio dell’app dopo l’aggiornamento comparirà una nuova schermata di selezione del profilo, che comunque può essere disattivata facilmente in modo da non vederla più.

Chi però lascia spesso lo smartphone ai figli per guardare qualche video potrebbe trovare questa aggiunta particolarmente comoda. Grazie ai profili, l’app è in grado di modificare i contenuti mostrati e i suggerimenti proposti in base a chi sta guardando in quel momento. Ancora più importante, quando è attivo il profilo di un bambino vengono visualizzati esclusivamente serie e film Apple adatti alla sua età. In questo modo la coda di visione personale degli adulti resta ordinata e i più piccoli non si imbattono in contenuti poco adatti a loro.

Fonte: TecnoAndroid