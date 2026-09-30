Revolut Student benefits: oltre 400 euro in servizi per studenti

Con l’avvio del nuovo anno accademico Revolut ha scelto di rivolgersi in modo diretto agli universitari italiani lanciando Student benefits, un pacchetto riservato ai clienti che hanno tra i 18 e i 25 anni. Dentro ci sono servizi finanziari e una serie di abbonamenti a piattaforme digitali molto diffuse, per un valore complessivo che l’azienda dichiara superiore a 400 euro. Un’offerta che punta dritta su chi sta affrontando gli anni dell’università e magari, per la prima volta, si ritrova a fare i conti con un budget da gestire in autonomia.

L’elenco dei servizi è piuttosto ricco. Si parte da 12 mesi di Canva, Superhuman e Kickresume, a cui si aggiungono sei mesi di ChatGPT Go e l’accesso al Financial Times. Il risultato è un mix che tocca ambiti diversi come la grafica, la gestione della posta elettronica, la preparazione del curriculum, l’intelligenza artificiale e l’informazione economica. Strumenti che durante il percorso di studi possono tornare utili quasi ogni giorno, tra progetti da presentare, candidature per stage e la semplice necessità di restare aggiornati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Giovani e denaro, cosa emerge dalla ricerca commissionata da Revolut

Il lancio non è arrivato da solo. La società ha affidato a Dynata un’indagine che ha coinvolto 20.000 persone in 20 Paesi europei, con mille intervistati in Italia. E proprio il campione italiano restituisce un quadro abbastanza netto: l’85% ritiene che i giovani adulti non siano preparati a gestire le proprie finanze personali. Non è l’unico dato che fa riflettere, perché il 59% pensa che l’indipendenza finanziaria resti un traguardo fuori portata almeno fino ai 30 anni. Due numeri che raccontano una percezione diffusa di fragilità, proprio nella fascia d’età a cui il nuovo pacchetto si rivolge.

Guardando più da vicino alle difficoltà indicate dagli intervistati, il 35% mette al primo posto la pianificazione finanziaria per il futuro, mentre il 22% cita la capacità di mettere da parte denaro con continuità nel lungo periodo. C’è poi il tema delle spese impreviste, visto che il 27% segnala l’assenza di un fondo per le emergenze. Tra gli errori più comuni il 16% indica invece quello di arrivare allo stipendio successivo senza più risorse disponibili, una situazione che molti conoscono bene e che spesso nasce da una gestione poco attenta delle uscite quotidiane.

Sul fronte del risparmio Revolut prevede per gli studenti un rendimento che può arrivare fino al 2,75% AER. Il meccanismo è semplice: al tasso già previsto dal piano utilizzato dal cliente viene applicato un bonus aggiuntivo dello 0,25%. Una leva pensata per incoraggiare proprio quell’abitudine ad accantonare somme con regolarità che, stando alla ricerca, rappresenta uno dei punti deboli per tanti giovani.

Abbonamenti e requisiti per accedere a Student benefits

Sono comunque gli abbonamenti a costituire la parte più consistente dell’offerta. Gli universitari che aderiscono a Student benefits possono utilizzare per un anno intero Canva, Superhuman e Kickresume, mentre per ChatGPT Go la durata prevista è di sei mesi. A completare il quadro c’è l’accesso al Financial Times, che aggiunge al pacchetto una componente legata all’informazione e all’approfondimento su economia e mercati. È dalla somma di tutti questi servizi che deriva la stima complessiva comunicata dall’azienda.

Per quanto riguarda i requisiti il paletto principale è anagrafico, dato che il pacchetto è riservato ai clienti di Revolut con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. È proprio a questa fascia che si rivolge l’intera iniziativa, costruita per affiancare strumenti di studio e lavoro a servizi finanziari dedicati. Revolut valuta nel complesso i vantaggi inclusi in Student benefits oltre 400 euro.

Fonte: TecnoAndroid