iOS 26.6.2 è ufficiale: Apple corregge un problema con la rete cellulare

Con un aggiornamento arrivato senza troppi annunci, Apple ha rilasciato iOS 26.6.2, una versione minore del sistema operativo che porta con sé una correzione tutt’altro che secondaria per chi usa iPhone lontano da una rete Wi Fi. Il problema risolto riguarda infatti il download degli aggiornamenti software tramite connessione cellulare, una funzione che in alcuni casi semplicemente non andava a buon fine, lasciando l’utente bloccato in attesa di un momento buono per collegarsi a una rete domestica.

La distribuzione è già partita e riguarda la serie iPhone 11 e tutti i modelli successivi. Nulla di eclatante sul piano delle novità, nessuna funzione inedita, nessun ritocco all’interfaccia. Si tratta di quel tipo di rilascio che passa quasi inosservato, ma che sistema un dettaglio piuttosto fastidioso nella gestione quotidiana del dispositivo. Chi si è trovato in viaggio, senza Wi Fi a portata di mano e con la necessità di installare una patch di sicurezza, sa bene quanto possa risultare scomodo.

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Come installare l’aggiornamento sul proprio iPhone

La procedura resta quella di sempre. Basta aprire l’app Impostazioni, entrare nella sezione Generali e da lì toccare Aggiornamento Software. In alcuni casi il pacchetto potrebbe non comparire immediatamente, perché la distribuzione avviene in modo graduale e servono alcuni minuti prima che risulti visibile a tutti. Una piccola pazienza, insomma, e poi il download parte regolarmente.

Vale la pena ricordare che iOS 26.6.2 arriva a circa tre settimane di distanza da iOS 26.6.1, versione che aveva portato esclusivamente correzioni sul fronte della sicurezza. Un ritmo abbastanza serrato, che conferma la tendenza di Apple a intervenire con rilasci mirati quando emergono situazioni specifiche, senza attendere il ciclo di aggiornamenti maggiori. In questo caso l’intervento è chirurgico e riguarda un unico aspetto, ben identificato nelle note di rilascio.

Discorso identico per i tablet, visto che è disponibile anche iPadOS 26.6.2 con la stessa identica correzione. Chi possiede un iPad compatibile può quindi procedere allo stesso modo, seguendo il percorso nelle impostazioni di sistema.

L’attesa per iOS 27 e l’evento di mercoledì

Questo rilascio si inserisce in una fase di passaggio piuttosto delicata per l’ecosistema Apple. Le attese, infatti, sono tutte rivolte a iOS 27, la nuova versione maggiore del sistema operativo che dovrebbe arrivare entro la fine del mese. La data precisa di lancio verrà con ogni probabilità comunicata durante l’evento in programma mercoledì, appuntamento che segna tradizionalmente il momento in cui l’azienda mette in fila hardware e software della stagione.

In questo senso iOS 26.6.2 assume il ruolo di ultimo ritocco prima del cambio di generazione. Un aggiornamento di manutenzione che chiude una parentesi e prepara il terreno a quello che verrà, senza aggiungere nulla di più di quanto strettamente necessario. Del resto la correzione che porta con sé ha un senso preciso proprio in vista del salto a iOS 27, perché un aggiornamento maggiore comporta download di dimensioni consistenti e la possibilità di scaricarlo anche senza Wi Fi diventa tutt’altro che marginale per una parte degli utenti.

Chi possiede un iPhone dalla serie 11 in avanti farebbe bene quindi a installare il pacchetto quanto prima, anche solo per evitare intoppi nelle settimane successive. La dimensione contenuta dell’aggiornamento e la rapidità dell’installazione rendono l’operazione praticamente indolore, senza tempi morti particolarmente lunghi.