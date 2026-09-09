WhatsApp, la notifica che ti ricorda i messaggi non inviati

Chi usa WhatsApp conosce bene quella sensazione: un messaggio iniziato, forse anche già scritto per metà, e poi la chat abbandonata per rispondere a una chiamata o controllare un’altra app. Il testo resta lì, sospeso, mai inviato. Adesso l’applicazione di messaggistica sta lavorando a un promemoria dedicato proprio a questo scenario, una notifica che segnala i messaggi lasciati in bozza e riporta direttamente nella conversazione giusta.

Il funzionamento è lineare. Passato un minuto dall’uscita dalla chat, con il testo ancora incompleto nel campo di scrittura, arriva una notifica push nel pannello delle notifiche del telefono. Il titolo recita “La tua bozza” e accanto compare il nome del contatto interessato. Un tocco ed è WhatsApp stesso ad aprire quella specifica conversazione, con il messaggio pronto per essere completato e spedito.

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Perché l’etichetta bozza non bastava

L’applicazione aveva già introdotto in passato un piccolo indicatore nella lista delle conversazioni: la dicitura bozza, accompagnata da un’anteprima del testo rimasto in sospeso. Una soluzione utile, ma con un limite abbastanza evidente. Quell’etichetta si vede soltanto aprendo WhatsApp e scorrendo l’elenco delle chat. Se l’app resta chiusa, nessun segnale, nessun promemoria, e il messaggio rischia di rimanere lì per giorni.

La nuova notifica push aggira proprio questo ostacolo. Non serve più entrare nell’applicazione per accorgersi di aver dimenticato qualcosa, perché l’avviso compare nel pannello notifiche insieme a tutto il resto, esattamente come un messaggio ricevuto o un aggiornamento di sistema. Funziona anche mentre è in uso un’altra applicazione, quindi il richiamo arriva nel momento in cui probabilmente serve di più, cioè subito dopo la distrazione che ha interrotto la scrittura.

Il ritardo di un minuto ha una logica precisa: evita che la notifica scatti nell’istante stesso in cui si esce dalla chat, quando magari l’uscita è volontaria e il messaggio è stato abbandonato di proposito. Sessanta secondi sono abbastanza per distinguere tra una pausa momentanea e un cambio di attività reale.

Chi può provarla adesso

La funzione è attualmente in fase di rollout per un gruppo ristretto di beta tester Android, quelli che hanno installato la versione WhatsApp beta 2.26.35.2 tramite il Google Play Store. Come accade spesso con le novità distribuite in questo modo, non tutti gli iscritti al programma di test la vedranno comparire immediatamente. L’attivazione avviene lato server e procede a scaglioni, quindi qualcuno potrebbe ritrovarsi la notifica già operativa mentre altri dovranno pazientare ancora un po’.

Sul debutto nella versione stabile, invece, nessuna indicazione. L’azienda non ha comunicato tempistiche precise per la disponibilità generale, un atteggiamento coerente con la prassi seguita per la maggior parte delle funzioni sperimentali. Alcune arrivano a tutti in poche settimane, altre restano in prova per mesi, altre ancora vengono ritirate senza spiegazioni.

Resta il fatto che si tratta di un intervento piccolo ma con un impatto quotidiano concreto, il tipo di aggiustamento che non fa titoloni ma che chi scrive decine di messaggi al giorno finisce per apprezzare. Le bozze dimenticate sono un classico della comunicazione digitale, spesso conversazioni importanti rimaste a metà per pura dimenticanza, e un promemoria automatico riduce sensibilmente il rischio che accada.

Per il momento la novità riguarda soltanto l’ecosistema Android, senza informazioni su un’eventuale versione parallela per iOS. La distribuzione tramite il canale beta resta l’unico modo per mettere le mani sulla funzione, sempre ammesso che il proprio account risulti tra quelli selezionati per il test.