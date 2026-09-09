Google Play Store, arriva la pausa dei download su Android

Chi scarica applicazioni dal Google Play Store conosce bene la scena: si avvia il download di un gioco da qualche gigabyte, ci si accorge di essere ancora sotto rete mobile e l’unica via d’uscita è annullare tutto e ricominciare da capo più tardi. Google sta lavorando proprio a questo, con una funzione che consentirà di mettere in pausa e poi riprendere lo scaricamento senza buttare via quanto già trasferito.

La novità era già stata intercettata nel codice dello store, ma al primo tentativo non c’era stato modo di renderla operativa. Con la versione 53.0 del Play Store, invece, i comandi hanno finalmente risposto e la funzione è stata mostrata all’opera su un dispositivo di prova, video alla mano.

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Come cambia la gestione dei download

Allo stato attuale, una volta lanciato il download di un’app, il Play Store offre un solo comando, quello per annullare. Nient’altro. La nuova interfaccia aggiunge accanto un pulsante di pausa, che una volta premuto si trasforma nel comando per riprendere. Un dettaglio piccolo nell’aspetto, ma che cambia parecchio nell’uso quotidiano.

C’è anche un secondo elemento interessante. I download sospesi non spariscono nel nulla: compaiono nel gestore dei download integrato nello store, da cui è possibile farli ripartire direttamente. Non servirà tornare a cercare la scheda della singola applicazione, cosa che oggi rappresenta uno dei passaggi più fastidiosi quando si gestiscono più installazioni contemporaneamente.

Gli scenari d’uso sono piuttosto immediati. Un titolo pesante può essere fermato mentre si è sotto rete mobile e ripreso una volta agganciato il Wi-Fi, evitando di consumare gigabyte preziosi. Oppure, quando in coda ci sono diverse applicazioni, la pausa permette di dare la precedenza a quella che serve subito, lasciando le altre in attesa del proprio turno. Una logica banale sulla carta, che però fino a oggi il Play Store non ha mai offerto in modo diretto.

Quando arriverà davvero su Android

Qui bisogna frenare l’entusiasmo. La funzione resta ufficialmente in fase di sviluppo e per provarla è stato necessario intervenire manualmente sulla versione dello store installata sul dispositivo, quindi non è qualcosa che si trova già attivo sui telefoni degli utenti. Nessuna data di rilascio, nessuna indicazione sui tempi.

Il progresso però c’è, ed è misurabile. Rispetto al primo avvistamento, quando i comandi risultavano inerti, adesso il meccanismo funziona come previsto. Segno che il lavoro è andato avanti e che non si tratta di una riga di codice dimenticata lì per caso. Vale comunque la regola che accompagna tutte le funzioni scoperte attraverso l’analisi degli APK: Google può ancora modificarla, rimandarla o semplicemente decidere di non distribuirla mai. Succede più spesso di quanto si immagini.

Resta il fatto che una possibilità del genere manca da anni in un’app usata quotidianamente da centinaia di milioni di persone su Android. La gestione dei download nello store è sempre stata volutamente essenziale, quasi spartana, con l’idea che il sistema sapesse da solo cosa fare e quando farlo. L’introduzione della pausa manuale racconta un approccio diverso, con più margine di scelta lasciato a chi il telefono lo usa davvero.

Per adesso, l’unica certezza è che il codice della versione 53.0 contiene tutto il necessario per far funzionare la cosa. Il passaggio successivo, cioè l’attivazione lato server per il pubblico, non è ancora arrivato.