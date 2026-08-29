Iliad Top 230 arriva a 9,99 euro: più Giga anche per i già clienti

Da oggi, 25 Agosto 2026, anche chi ha già una SIM dell’operatore può passare a Iliad Top 230, la nuova offerta da 9,99 euro al mese, sfruttando il cambio offerta gratuito disponibile nell’Area Personale. In diversi casi il passaggio si traduce in più Giga senza toccare la spesa mensile, il che spiega perché la novità interessi soprattutto chi era rimasto fermo a piani più datati. La proposta è arrivata intorno alle 15:15 di oggi e ha preso il posto della precedente Giga 200, che allo stesso prezzo offriva meno traffico dati. L’attivazione, sia per i nuovi clienti sia per i già clienti, resta possibile fino alle ore 15:00 del 29 Ottobre 2026, salvo cambiamenti.

Il portafoglio attuale, per chi è già cliente di rete mobile, si compone di sei opzioni. Giga 150 a 7,99 euro al mese, Giga 180 a 8,99 euro, Top 230 a 9,99 euro, Giga 250 a 11,99 euro, Top 30 Mondo a 12,99 euro e Dati 350 a 14,99 euro. Da segnalare che Top 30 Mondo è attivabile fino alle ore 15:00 del 10 Settembre 2026, salvo proroghe.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa includono le offerte e chi può richiederle

Giga 150 mette sul piatto minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso i numeri nazionali e 150 Giga in 4G e 4G+. Giga 180 replica la struttura salendo a 180 Giga. Top 230 aggiunge il 5G, con 230 Giga e Giga aggiuntivi per il Roaming UE. Giga 250 arriva a 250 Giga in 5G, mentre Top 30 Mondo porta il pacchetto a 300 Giga in 5G con traffico extra sia in Roaming UE che Extra UE. Discorso a parte per Dati 350, che offre 350 Giga in 5G senza bundle di minuti e SMS, con chiamate e messaggi tariffati a 28 centesimi al minuto e 28 centesimi per ogni SMS.

Le regole di accesso variano. Per Giga 150 serve provenire da un’offerta con costo inferiore a 7,99 euro al mese, quindi restano esclusi i clienti che pagano già quella cifra pur avendo meno Giga. Giga 180 è riservata a chi ha un piano da 8,99 euro o meno e con meno di 180 Giga mensili. La nuova Top 230 è invece accessibile a chi paga 9,99 euro o meno e dispone di meno di 230 Giga, con l’aggiunta di più traffico anche in Roaming UE per chi era già sulla stessa fascia di prezzo. Giga 250 accetta provenienze fino a 11,99 euro, Top 30 Mondo fino a 12,99 euro. Dati 350 resta aperta a chiunque, compresi i clienti Dati 300 a 13,99 euro, ma chi arriva da un piano con minuti e SMS illimitati li perde. Chi sottoscrive Dati 350 non può più cambiare, e nell’Area Personale compare un messaggio che segnala l’assenza di migrazioni disponibili. Con Iliad, del resto, il downgrade non è previsto.

Dove si richiede il passaggio e cosa comporta

Il cambio offerta si effettua dall’Area Personale sul sito, cliccando su “Cambio offerta” nella sezione “Le condizioni della mia offerta”. C’è anche la voce “La migliore offerta”, che mostra la proposta più conveniente per il proprio numero come previsto dalla delibera AGCOM 307/23/CONS. Il passaggio si può richiedere nei negozi multimarca aderenti al canale Iliad Space, nelle SIMBOX presso Iliad Store e Corner, e dal 30 Gennaio 2025 anche tramite l’app ufficiale su iOS e Android, dalla sezione “Scopri”.

L’upgrade diventa operativo alla data del rinnovo successivo. Chi ha l’offerta sospesa per credito insufficiente può comunque richiederlo, ma dovrà poi ricaricare. I nuovi clienti in attesa della portabilità devono attendere la fine della procedura. La variazione è irreversibile e comporta l’accettazione delle condizioni contrattuali in vigore dal 25 Maggio 2021, quelle che hanno modificato la sezione sulla dicitura “Per Sempre”. L’operatore ha comunque ribadito di non voler rimodulare prezzi e bundle.

Il passaggio ai piani da 9,99, 11,99 o 12,99 euro al mese è inoltre l’unica strada per attivare le offerte in Fibra o FWA con sconto mensile, riservato a chi ha impostato il pagamento automatico. Dall’11 Dicembre 2025 è attiva anche l’iniziativa iliadclub, che consente di invitare fino a 4 SIM di amici o parenti per ottenere più Giga in Italia, fino a 650, e in Roaming UE, fino a 30.