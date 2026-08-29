One Piece Odyssey per PS5 crolla a 14,99 euro: minimo storico

One Piece Odyssey per PS5 scende a 14,99 euro su Amazon, che è il prezzo più basso mai toccato dal gioco su quella piattaforma. Il riferimento è il prezzo mediano di 19,90 euro, quindi il calo non è enorme, però basta a segnare un minimo storico. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nell’arco di pochi giorni.

Si parla di un gioco di ruolo che prende l’universo di Eiichiro Oda e lo trasforma in un’avventura a turni, con tutta la ciurma di Cappello di Paglia a disposizione. Chi ha seguito l’anime o il manga si ritrova in territorio familiare, chi invece si avvicina per la prima volta trova comunque un punto d’ingresso abbastanza morbido.

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Un’isola misteriosa e una ciurma da rimettere insieme

La vicenda parte da un naufragio su un’isola sconosciuta, dove Rufy si ritrova solo e con un obiettivo piuttosto chiaro: ritrovare i compagni dispersi. Da lì in poi la struttura è quella classica del genere, esplorazione di rovine antiche, creature mai viste prima, segreti sepolti che vengono fuori un pezzo alla volta.

Man mano che l’avventura procede si riuniscono i volti più amati della serie, da Nami a Zoro, passando per Robin, Chopper e Sanji, ognuno con abilità proprie che cambiano il modo di affrontare sia gli scontri sia le fasi di esplorazione. Non è un dettaglio secondario, perché il gioco costruisce buona parte della sua identità proprio sulle differenze tra i membri della ciurma.

Il sistema di combattimento viene descritto come uno degli aspetti più riusciti, coinvolgente e capace di reggere sulla lunga distanza, con una lunga serie di boss iconici da mettere ko. È il tipo di struttura che premia chi ha voglia di sperimentare con le combinazioni tra personaggi, senza però richiedere calcoli da manuale.

Dungeon curati e una difficoltà tarata verso il basso

I dungeon non brillano per complessità, restano piuttosto lineari nella loro concezione, però risultano vari e realizzati con attenzione. Cambiano ambientazione, cambiano ritmo, evitano quella sensazione di ripetizione che spesso affossa le avventure di questo tipo quando durano diverse decine di ore.

Il punto debole, semmai, riguarda il livello di sfida. La difficoltà è tarata verso il basso, il che rende l’esperienza accessibile praticamente a chiunque ma può lasciare insoddisfatto chi cerca uno scontro davvero impegnativo o un sistema che punisca gli errori. Per un pubblico abituato ai giochi di ruolo più duri, insomma, potrebbe risultare un passaggio troppo tranquillo.

A 14,99 euro il discorso però cambia parecchio. Una cifra del genere, per un titolo PS5 con questa mole di contenuti e con una licenza così amata, sposta l’ago della bilancia verso l’acquisto anche per chi normalmente non si avvicinerebbe al genere. Vale soprattutto per chi segue One Piece e vuole semplicemente passare del tempo insieme alla ciurma senza troppe pretese di sfida.

Il fatto che l’offerta Amazon arrivi da un venditore diretto elimina i dubbi legati a tempi di spedizione lunghi o a rivenditori terzi poco chiari, un aspetto che sui prezzi bassi fa spesso la differenza. Resta comunque un’offerta legata alla disponibilità, quindi soggetta alle solite variazioni di prezzo tipiche del catalogo.

Chi vuole approfondire prima di decidere può recuperare la recensione dedicata, dove vengono analizzati nel dettaglio pregi e limiti del titolo, dalla gestione dei personaggi alla struttura delle missioni secondarie. Il prezzo di 14,99 euro rappresenta al momento il valore più basso registrato per One Piece Odyssey nella sua versione per console Sony.