Cervelli antichi conservati per 12.000 anni: il mistero svelato

Ci sono cervelli conservati per migliaia di anni che continuano a mettere in difficoltà chi studia la decomposizione dei corpi, perché la teoria dice una cosa e i reperti ne raccontano un’altra. Il cervello, infatti, è tra i primi organi a cedere dopo la morte, uno dei più fragili in assoluto, eppure archeologi e antropologi ne hanno recuperati oltre 4.400 appartenuti a persone vissute negli ultimi 12.000 anni. Un numero che non si spiega con la semplice casualità.

La domanda, a quel punto, diventa quasi ovvia. Come è possibile che un tessuto così delicato, ricco d’acqua e di grassi, resista al tempo meglio di quanto ci si aspetterebbe. La risposta che emerge dagli studi punta su un fattore ambientale preciso, cioè il contesto in cui quei resti sono rimasti per secoli o millenni.

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Ambienti umidi e poveri di ossigeno, la chiave della conservazione

Il filo comune tra molti di questi ritrovamenti è il tipo di terreno e di condizioni in cui i corpi si sono trovati. Luoghi umidi e soprattutto poveri di ossigeno, dove i processi di degradazione rallentano fino quasi a fermarsi. Senza ossigeno, i batteri che normalmente smontano i tessuti molli faticano a lavorare, e quello che di solito sparisce nel giro di poco tempo può invece restare riconoscibile.

È una dinamica che ribalta l’intuito comune. Ci si aspetterebbe che l’umidità acceleri il deterioramento, e in molti casi è proprio così, ma quando manca l’ossigeno il quadro cambia. Il risultato sono cervelli ridotti di volume, spesso modificati nella consistenza e nel colore, però ancora presenti come massa organica identificabile, mentre attorno ad essi altri tessuti sono scomparsi da tempo. Un dettaglio che gli specialisti hanno notato più volte, tanto da spingere verso una raccolta sistematica dei casi.

Quel numero, 4.400, non arriva da un singolo sito o da una singola epoca. Copre un arco temporale enorme, dodicimila anni, e questo rende il fenomeno molto meno eccezionale di quanto si credesse. Non si tratta di rarità isolate finite per caso nelle mani dei ricercatori, ma di una conservazione che si ripete in condizioni simili, in contesti diversi tra loro.

Cosa cambia per archeologia e medicina

Le implicazioni vanno oltre la curiosità. Per l’archeologia significa poter accedere a un materiale biologico che fino a poco tempo fa veniva considerato perso in partenza. Un cervello anche parzialmente integro racconta cose che le ossa non dicono, e apre alla possibilità di indagare popolazioni antiche da un’angolatura diversa rispetto a quella tradizionale.

Poi c’è il versante della medicina. Capire perché e come un tessuto nervoso riesca a mantenersi per millenni tocca temi che riguardano la stabilità delle molecole biologiche nel tempo, la resistenza di certe strutture alla degradazione, i meccanismi che rallentano o bloccano il deterioramento. Sono informazioni che, potenzialmente, hanno un valore ben oltre lo scavo archeologico.

Resta il fatto che il quadro complessivo sia ancora in costruzione. Gli studi sul tema stanno mettendo ordine in un fenomeno che per lungo tempo è stato trattato come una serie di anomalie sparse, senza una lettura d’insieme. Adesso il conteggio dei reperti e l’analisi delle condizioni ambientali stanno delineando un modello più coerente, che spiega perché in certi luoghi il cervello sopravviva e altrove no.

Un organo che dovrebbe essere il primo a sparire e che invece, in determinate circostanze, diventa la cosa più durevole rimasta di un corpo umano. È questo il paradosso che tiene aperta la ricerca, con oltre 4.400 casi documentati a fare da base di partenza per capire quanto lontano possa spingersi la preservazione naturale dei tessuti.