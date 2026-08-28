WHESVC, il servizio di Windows 11 accusato di spiare: la verità

Da qualche settimana gira l’idea che WHESVC, uno dei servizi meno conosciuti di Windows 11, sia in realtà una specie di spia silenziosa piazzata dentro il sistema operativo. L’accusa, nata e cresciuta sui social, è pesante: monitoraggio costante di uso della CPU, temperature e stato della batteria, con invio dei dati a Microsoft ogni 15 minuti. Tradotto: prestazioni penalizzate, autonomia ridotta e privacy a rischio. Il problema è che, guardando le cose più da vicino, la ricostruzione non sembra reggere.

Il nome per esteso è Windows Health and Optimized Experiences, e già questo dice poco o nulla a chi non vive di sigle di sistema. Internamente viene chiamato appunto whesvc, compare tra i servizi attivi e per molti utenti è stato la classica scoperta fatta per caso, magari mentre si spulciava il Task Manager alla ricerca del colpevole di qualche rallentamento. Da lì al sospetto il passo è stato breve, complice il fatto che la telemetria di Microsoft è da anni uno degli argomenti più caldi tra chi usa il sistema.

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Cosa fa davvero il servizio di diagnostica

A rimettere le cose in fila è stata un’analisi di reverse engineering firmata da Xusheng Li, che di questo genere di indagini si occupa per mestiere. La conclusione è duplice: le accuse sono infondate, ma il componente è parecchio più articolato di quanto sembri a un’occhiata superficiale. In sostanza viene confermata la versione fornita dallo sviluppatore Microsoft Scott Hanselman, che aveva già risposto pubblicamente alle segnalazioni.

Il funzionamento è questo: quando Windows 11 rileva comportamenti lenti o anomali, il servizio registra tracce prestazionali mirate. Non gira a ciclo continuo mandando pacchetti di dati altrove ogni quarto d’ora, ma si attiva su evento, quando c’è qualcosa che effettivamente non va. Le informazioni raccolte finiscono in una cartella locale, sotto il percorso di sistema dedicato all’output diagnostico, e restano lì. A quel punto l’utente può decidere di allegarle a una segnalazione tramite Feedback Hub, l’app con cui si inviano bug e problemi a Microsoft. Decidere, appunto: il passaggio non è automatico.

Perché la storia della batteria non torna

Un altro punto che l’analisi chiarisce riguarda la presunta natura mobile del servizio. WHESVC non è pensato specificamente per i portatili, quindi tutta la narrazione sul drenaggio della batteria dei laptop parte già su basi fragili. Il componente è stato introdotto nel 2025 e vale per l’intera piattaforma, desktop compresi, il che rende difficile sostenere l’idea di uno strumento nato per tenere sotto controllo l’hardware degli utenti in mobilità.

Resta il tema di fondo, quello che ogni volta riaccende la discussione: la difficoltà di capire, dall’esterno, cosa faccia esattamente ciascun processo di Windows. I nomi criptici non aiutano, la documentazione pubblica spesso è scarna e la reazione istintiva, davanti a un servizio sconosciuto che scrive file da qualche parte, è sospettare il peggio. In questo caso però la ricostruzione tecnica dice altro: raccolta di dati diagnostici, archiviazione locale, condivisione solo su iniziativa di chi usa il computer.

Chi volesse comunque toglierselo di torno può intervenire sui servizi di sistema, con la premessa che disattivarlo significa rinunciare alla registrazione automatica delle tracce quando il PC rallenta, e quindi anche alla possibilità di allegarle a una segnalazione. Il servizio, nella configurazione standard di Windows 11, resta attivo e continua a lavorare in background solo nei momenti in cui il sistema individua un problema di prestazioni.