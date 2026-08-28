Flintstones, il nuovo film live action parte da Bamm-Bamm adulto

Il nuovo film live action dei Flintstones in lavorazione alla Warner Bros. Pictures non partirà da Fred, come forse ci si aspetterebbe, ma da una versione adulta di Bamm-Bamm Rubble. Una scelta curiosa, che sposta il baricentro della storia dalla cava di pietra e dalle urla di Fred verso il figlio adottivo di Barney e Betty, cresciuto dentro quella famiglia preistorica inventata da Hanna-Barbera più di sessant’anni fa. Il progetto è ancora agli inizi, ma l’impostazione narrativa è già chiara.

Alla produzione ci sono Ryan Gosling e Jessie Henderson, attraverso la loro etichetta Open Invite. Vale la pena precisare subito un punto, perché è quello su cui si rischia più facilmente di fare confusione: le ricostruzioni disponibili concordano sul fatto che Gosling non risulta confermato nel cast e, soprattutto, non è stato annunciato come interprete di Bamm-Bamm. Il suo coinvolgimento accertato riguarda lo sviluppo e la produzione insieme a Henderson, niente di più. Chi già immaginava l’attore con la clava in mano dovrà quindi aspettare comunicazioni ufficiali che, per ora, non esistono.

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Un progetto ancora senza sceneggiatore

Il film si trova nelle primissime fasi, tanto che la ricerca di uno sceneggiatore è ancora in corso. Significa che non c’è una sceneggiatura, non c’è un regista, non c’è un cast e non c’è nemmeno una trama completa da raccontare. L’unico elemento narrativo noto, al momento, è proprio la decisione di mettere al centro un Bamm-Bamm adulto. Il personaggio, nella tradizione animata, è caratterizzato da una forza fisica fuori dal comune, dettaglio che ne ha sempre fatto una figura riconoscibile anche per chi non ha seguito la serie originale nel dettaglio. Entrò nella famiglia Rubble come figlio adottivo di Barney e Betty, e da lì è diventato uno dei volti più identificabili del gruppo.

Non è nemmeno la prima volta che Bamm-Bamm ottiene uno spazio da protagonista. Ci era già arrivato con The Pebbles and Bamm-Bamm Show, serie animata trasmessa tra il 1971 e il 1972, che raccontava lui e Pebbles in versione adolescente. Le origini del personaggio, invece, risalgono alla serie animata Hanna-Barbera dei Flintstones, andata in onda su ABC dal 1960 al 1966 per un totale di sei stagioni. Un pezzo di storia della televisione americana che continua a produrre derivazioni a distanza di decenni.

Il terzo tentativo con attori in carne e ossa

Per il franchise si tratterebbe di un nuovo ritorno al cinema con attori veri. I precedenti sono due e abbastanza noti: nel 1994 arrivò The Flintstones, con John Goodman nel ruolo di Fred e Rick Moranis in quello di Barney, mentre nel 2000 uscì il prequel The Flintstones in Viva Rock Vegas, realizzato con un cast completamente diverso. Entrambi puntavano sulla coppia classica. Questa volta il punto di partenza è un altro personaggio, ed è una differenza sostanziale rispetto ai due adattamenti live action precedenti.

Warner Bros. Pictures non ha ancora comunicato il nome del regista, gli interpreti, la trama nel dettaglio o un calendario produttivo. Manca anche una data di uscita, che a questo stadio sarebbe più un auspicio che una previsione. In sostanza il quadro attuale è definito su due elementi: la scelta di raccontare un Bamm-Bamm adulto e il coinvolgimento produttivo di Gosling e Henderson. Tutto il resto, dalle scelte creative agli aspetti industriali, deve ancora essere stabilito.