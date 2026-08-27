IKEA e Xbox, arriva YXSTABY: 9 pezzi per la casa dei gamer

Alla Gamescom 2026 la collaborazione tra IKEA e Xbox è passata dai teaser alla realtà, con la presentazione ufficiale di YXSTABY, una collezione di nove pezzi tra mobili e complementi d’arredo ispirati al mondo videoludico di Microsoft. L’idea di fondo è semplice e per certi versi controcorrente rispetto a quello che il settore propone da anni, ossia portare il gaming dentro casa senza trasformare il salotto in una vetrina fluorescente piena di loghi, luci e verde acido.

Il catalogo, quindi, gioca su due registri. Da una parte ci sono gli oggetti che strizzano l’occhio ai fan più smaliziati, dall’altra pezzi che potrebbero stare in qualsiasi soggiorno senza che nessuno alzi un sopracciglio. Il risultato è una collezione YXSTABY che prova a mettere d’accordo chi passa le serate col pad in mano e chi, in quella stessa stanza, vuole semplicemente leggere o guardare la televisione.

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Sgabelli a forma di stick e cuscini con la crocetta

Tra i pezzi più riconoscibili spicca uno sgabello che riprende la forma di uno stick analogico del controller Xbox, oggetto che difficilmente passa inosservato ma che, tutto sommato, resta un complemento utilizzabile senza forzature. C’è poi un cuscino che richiama la crocetta direzionale in stile old school, quella a X, e un piatto che invece si rifà alla forma delle generazioni più recenti. Piccoli richiami, nulla di urlato.

Accanto a questi tre elementi trovano spazio mobili e accessori dall’aspetto decisamente più sobrio. Niente verde applicato a ogni superficie, niente logo replicato in ogni angolo. È una scelta precisa, coerente con l’approccio che l’azienda svedese ha sempre avuto verso gli spazi domestici, dove la funzione conta almeno quanto l’estetica. E per chi teme l’effetto cameretta anni Duemila, questa è probabilmente la notizia migliore dell’intera operazione.

Come è nata la collaborazione tra IKEA e Xbox

Ogni singolo elemento della partnership IKEA Xbox è stato sviluppato attraverso il lavoro congiunto di un designer dell’azienda svedese e di un progettista del team Xbox. Un percorso a quattro mani, insomma, che ha unito la conoscenza degli spazi abitativi accumulata in decenni di cataloghi con l’esperienza di Microsoft nel capire come si gioca davvero oggi. Non un semplice esercizio di stile con un marchio appiccicato sopra.

Parte del progetto è nata sul campo, con visite dirette nelle abitazioni dei giocatori per osservare abitudini, ingombri e problemi concreti. Da qui l’obiettivo dichiarato di YXSTABY, ovvero adattarsi alla vita quotidiana e agli ambienti condivisi, senza costringere nessuno a sacrificare un’intera stanza per il gaming. Un dettaglio che chi vive in appartamenti piccoli apprezzerà più di qualsiasi trovata estetica.

La poltrona pensata per le sessioni lunghe

L’esempio più chiaro di questa filosofia è la poltrona inclusa nella collezione. È stata progettata per accompagnare posizioni diverse durante le sessioni di gioco, quindi non solo la classica postura eretta davanti allo schermo, e integra soluzioni per nascondere parte dell’attrezzatura quando non viene utilizzata. Controller, cavi, accessori vari finiscono fuori vista e il mobile torna a essere una poltrona qualsiasi.

Il senso complessivo dei mobili gaming firmati da entrambe le aziende sta proprio in questo equilibrio, cioè nel non chiedere a chi abita quegli spazi di scegliere tra la passione e l’ordine. Nove pezzi, nessun eccesso, qualche citazione visiva per chi la sa cogliere e per il resto arredi che convivono con il resto della casa senza imporsi.