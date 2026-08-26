Last Seen, il thriller Apple TV che parte da una telefonata

Con Last Seen il catalogo di Apple TV si prepara ad accogliere un nuovo thriller, girato in Australia, che sposta il baricentro dal solito caso di polizia verso qualcosa di più intimo e, per certi versi, più scomodo: l’ossessione di un padre che non riesce ad accettare la parola fine su una vicenda che tutti gli altri hanno archiviato da un pezzo. Il tema è quello dell’amore familiare portato al limite, raccontato con i ritmi serrati che il genere impone.

La sinossi ufficiale mette subito le cose in chiaro. Al centro della storia c’è Ian Ridley, detective la cui figlia Maggie è scomparsa senza lasciare traccia undici anni prima. Da allora la sua esistenza si è sgretolata, pezzo dopo pezzo, fino a portarlo lontano dal lavoro sul campo: oggi Ridley risponde alle chiamate come operatore della centrale di polizia, un ruolo che lo tiene dentro il sistema ma lontano dall’azione. Un turno come tanti, finché non arriva la richiesta d’aiuto di un’adolescente. È in quel momento che l’uomo si convince di riconoscere, dall’altro capo della linea, la voce di sua figlia.

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Un thriller che parte da una telefonata

L’intuizione narrativa di Last Seen sta tutta lì, in quella manciata di secondi al telefono. Non un indizio raccolto sulla scena del crimine, non una prova scientifica, ma una percezione soggettiva che può valere tutto oppure niente. Perché il dubbio, in un racconto costruito così, diventa il vero motore: chi ascolta insieme al protagonista non ha modo di sapere se quella voce sia davvero Maggie o se undici anni di dolore abbiano finito per riscrivere la memoria di un padre. È un meccanismo che il genere conosce bene e che funziona proprio quando il confine tra ostinazione e delirio resta volutamente sfocato.

L’ambientazione australiana aggiunge una dimensione ulteriore. Il cinema e la serialità di quel Paese hanno una lunga consuetudine con le storie di scomparse, con quel senso di spazio aperto che invece di rassicurare inquieta, e Apple TV sembra volersi muovere esattamente su quel terreno. Non un contorno esotico, insomma, ma un elemento che pesa sull’atmosfera complessiva del film.

La strategia di Apple TV sul genere

L’arrivo di Last Seen conferma la direzione presa dalla piattaforma, che da tempo alterna commedie di richiamo, drammi d’autore e titoli fortemente ancorati alla tensione. Il thriller resta uno dei formati più efficaci per catturare l’attenzione in un catalogo affollato, soprattutto quando il punto di partenza è una premessa comprensibile in tre righe e immediatamente coinvolgente. Qui la formula c’è tutta: un padre distrutto, una figlia svanita nel nulla, una chiamata che rimette in moto una macchina ferma da anni.

Il protagonista, del resto, non è l’investigatore infallibile a cui il genere ci ha abituati. Ian Ridley è un uomo declassato, seduto davanti a un centralino, che si porta addosso un fallimento personale e professionale. Il fatto che la svolta arrivi proprio mentre svolge un compito considerato marginale è forse il dettaglio più interessante di tutta la costruzione: la seconda occasione non lo va a cercare, gli capita tra le mani per caso.

Il film ambientato in territorio australiano punta dunque su una tensione emotiva più che procedurale, con la ricerca della verità che si intreccia al bisogno di un uomo di chiudere finalmente un capitolo rimasto aperto per undici anni.