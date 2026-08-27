Canto delle balene, l’illusione che sfida la velocità del suono

Succede una cosa curiosa quando si misura il canto delle balene sott’acqua: in certe condizioni quelle onde sembrano correre più in fretta di quanto dovrebbero, come se avessero trovato una scorciatoia per superare la velocità del suono. Nessun trucco, nessuna anomalia fisica da riscrivere sui libri. Si tratta di un effetto di apparenza, di come il segnale arriva a chi lo registra, e infatti la relatività ristretta di Einstein resta esattamente dove sta, senza un graffio.

Il punto è che la parola “velocità” nasconde un’ambiguità che di solito passa inosservata. Una cosa è la rapidità con cui un’onda si propaga davvero in un mezzo, un’altra è la rapidità con cui un osservatore percepisce lo spostamento di quel fenomeno. Le due misure non coincidono sempre, e quando la geometria della situazione si mette di traverso il risultato può sembrare paradossale.

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Perché le onde sonore sembrano correre più del dovuto

Nel caso del canto delle balene la sensazione di eccesso di velocità nasce dal modo in cui il suono raggiunge il punto di ascolto. Le onde sonore viaggiano nell’acqua alla loro andatura naturale, che non cambia per capriccio, ma la successione degli arrivi può disegnare un movimento apparente molto più rapido. È l’apparenza a essere ingannevole, non la fisica di base.

Chi si occupa di acustica conosce bene questo tipo di scarto tra misura diretta e misura percepita. Il fenomeno non trasporta né materia né informazione a velocità proibite, quindi non c’è nulla da correggere nelle equazioni. Semplicemente, guardando i dati grezzi senza tenere conto della prospettiva, si finisce per attribuire al segnale una corsa che il segnale non sta facendo. Il fatto che a mostrarlo siano proprio i cetacei ha un suo fascino. Le loro emissioni acustiche sono tra i suoni più potenti e persistenti che attraversano gli oceani, capaci di coprire distanze enormi, e questa scala così ampia rende l’effetto molto più evidente di quanto sarebbe con una sorgente sonora modesta.

Lo stesso scherzo funziona anche con la luce

L’aspetto interessante è che il meccanismo non riguarda soltanto il suono. Anche la velocità della luce può essere protagonista di illusioni analoghe, con fenomeni che a un primo sguardo sembrano muoversi più in fretta di quanto la fisica consenta. Anche lì, guardando meglio, il conto torna e il presunto record svanisce.

È esattamente il motivo per cui il limite di velocità dell’universo non viene mai realmente messo in discussione da questi casi. Einstein aveva costruito la relatività ristretta attorno a un vincolo netto, e quel vincolo riguarda ciò che davvero si sposta, ossia energia, materia e informazione. Le apparenze, i profili, gli effetti prospettici possono spostarsi quanto vogliono senza infrangere alcuna regola, perché non stanno portando niente da un punto all’altro.

Resta il fatto che le balene sono animali straordinariamente intelligenti, con un repertorio comunicativo complesso e ancora in buona parte da decifrare. Ma nemmeno la loro intelligenza le ha portate, almeno per ora, a scovare una falla nelle leggi fondamentali della fisica. Il loro canto delle balene continua a viaggiare alla velocità che l’acqua gli concede, né più né meno, e se sembra fare di meglio è perché a essere fuorviante è il punto di osservazione.

Il caso è un promemoria utile per chiunque si occupi di misure: prima di annunciare un fenomeno che sfida Einstein, conviene controllare la geometria dell’esperimento. Nove volte su dieci la spiegazione sta lì, in un dettaglio banale su come il segnale è stato raccolto, e non in una crepa nella struttura della fisica moderna.