Apple, ecco le prime foto dei server M5 per Apple Intelligence

Le prime immagini dei server AI di Apple sono finite in rete in questi giorni, e mostrano dall’interno l’hardware che secondo chi le ha diffuse alimenterebbe Private Cloud Compute, il sistema con cui Cupertino sposta nel cloud le richieste più pesanti di Apple Intelligence senza conservare o condividere i dati degli utenti. Fino ad oggi di quelle macchine si sapeva poco o nulla, se non che esistevano. Adesso c’è qualche fotografia, e racconta parecchio.

A pubblicarle è stato l’utente X @hsuchingpo, un profilo con un discreto storico di anticipazioni su hardware e prototipi Apple, che il 24 agosto 2026 ha accompagnato gli scatti con una didascalia essenziale, “Apple M5 Server”. Nelle risposte ha poi precisato che si tratta “molto probabilmente” del sistema alla base di Private Cloud Compute.

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Un telaio da rack pensato tutto attorno all’aria

Quello che si vede nelle foto è uno chassis montabile a rack, letteralmente pieno di moduli di calcolo. Ogni modulo ha una scheda a sé, fissata su una barra portante e bloccata da levette di espulsione blu e rosse, quelle che servono a estrarre il pezzo in fretta senza smontare mezzo apparato. Le schede si innestano su un backplane tramite connettori dorati a pettine, mentre i dissipatori corrono lungo il centro di ogni colonna.

Un dettaglio quasi domestico, ma parecchio significativo, è il diagramma di servizio incollato all’interno del coperchio, con le posizioni numerate delle schede e i codici ricambio Apple. Roba da manutenzione rapida, non da museo.

Ogni singolo chassis può ospitare fino a 32 schede. La disposizione sembra ragionata attorno al flusso d’aria, con i dissipatori al centro e le ventole alle due estremità, una soluzione classica nei server ad alta densità ma qui applicata a un progetto interamente disegnato in casa.

Il logo sul chip e il ruolo del Mac Studio

Una delle immagini più interessanti è un primo piano di una scheda a cui è stata rimossa la pasta termica. Sotto compare il logo Apple stampato direttamente sul package del processore, un indizio che conferma l’impiego di Apple Silicon anche in questo tipo di macchine. Accanto si notano due chip di memoria flash NAND.

C’è poi un aspetto che sposta il discorso dall’hardware al controllo. Secondo chi ha diffuso le foto, il server non è in grado di gestire il proprio carico di lavoro in autonomia. Serve un Mac Studio affiancato, che svolge la funzione di controllo software, e a parte Apple nessuno può attivarlo, perché per farlo occorrono sia una macchina di controllo fisica sia un account di controllo dedicato. Tradotto, anche recuperando uno di questi telai non ci si farebbe granché.

Dove nascono queste macchine

La produzione dei server AI avviene negli Stati Uniti, in uno stabilimento di Houston, in Texas. Rientra nel piano di investimenti americani annunciato da Apple, un impegno che vale circa 550 miliardi di euro e che negli ultimi mesi ha fatto discutere quanto le prestazioni dei chip.

Il contesto aiuta a capire perché queste immagini abbiano circolato così in fretta. Private Cloud Compute è uno dei pilastri della strategia di Apple sull’intelligenza artificiale, l’elemento che dovrebbe conciliare due esigenze normalmente in conflitto, cioè la potenza di calcolo necessaria ai modelli più grandi e la promessa di non trattenere i dati personali di chi li usa. Sapere com’è fatto fisicamente quel pezzo di infrastruttura, quanti moduli entrano in un telaio, come vengono raffreddati, che tipo di silicio ci gira dentro, è il primo sguardo concreto su una parte dell’azienda rimasta finora completamente chiusa.

Le foto, per ora, restano non confermate ufficialmente da Cupertino.