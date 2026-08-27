CONTROL Resonant: nuovo trailer su Dylan Faden verso il 24 settembre

Torna sotto i riflettori CONTROL Resonant con un nuovo filmato che mette al centro della scena il suo protagonista, Dylan Faden, volto attorno al quale ruota l’intera esperienza firmata Remedy. Il video arriva a poche settimane dal debutto fissato per il 24 settembre, e sceglie di concentrarsi su un solo elemento invece di disperdersi tra ambientazioni, meccaniche e sequenze d’azione montate a raffica. È una scelta che dice parecchio sul modo di lavorare dello studio finlandese. Anziché impacchettare l’ennesimo collage di scene spettacolari, il materiale promozionale punta tutto sulla figura che il pubblico si troverà a controllare, lasciando che sia il personaggio a fare da biglietto da visita.

Dylan Faden al centro della scena

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Il nome di Dylan Faden non è certo nuovo per chi ha seguito le vicende della serie, e vederlo promosso a protagonista di un capitolo tutto suo rappresenta il cuore della comunicazione costruita attorno a CONTROL Resonant. Il nuovo trailer lo mostra in azione, ne definisce i contorni, ne suggerisce il ruolo all’interno di una narrazione che Remedy ha sempre trattato con una cura quasi maniacale.

Chi conosce le produzioni della software house sa che la scrittura dei personaggi non è mai un elemento accessorio. È il motore di tutto, il punto attorno al quale si costruiscono atmosfere, ritmo e regia. Dedicare un intero video al protagonista, quindi, non è un riempitivo da calendario promozionale ma una dichiarazione precisa di intenti su cosa aspettarsi una volta messo il disco nel lettore o completato il download. Il filmato si inserisce in una fase di avvicinamento al lancio in cui ogni tassello viene rivelato con parsimonia. Nessuna alluvione di informazioni, nessun sovraccarico di dettagli. Un approccio che, nel panorama attuale delle campagne marketing videoludiche, suona quasi controcorrente.

Verso il debutto del 24 settembre

La data del 24 settembre segna il traguardo verso cui tutto converge. Da quel momento il pubblico potrà finalmente mettere le mani su quella che viene descritta come l’ultima fatica dello studio, un progetto che raccoglie l’eredità di un universo narrativo già ben delineato e prova a portarlo altrove.

L’attesa attorno a CONTROL Resonant si è costruita gradualmente, senza gli eccessi di clamore che accompagnano certe uscite di peso. Il ritmo di rilascio dei contenuti promozionali segue una logica sua, fatta di apparizioni misurate e di materiali che raccontano un pezzo alla volta. Il video dedicato a Dylan Faden rientra esattamente in questa strategia, offrendo un assaggio di ciò che attende chi deciderà di tuffarsi nell’avventura.

Per chi ha amato il lavoro precedente dello studio, la prospettiva di tornare in un contesto simile con un nuovo punto di vista rappresenta già di per sé una motivazione sufficiente. Per tutti gli altri, il trailer funziona come porta d’ingresso, una presentazione che non richiede conoscenze pregresse per essere apprezzata.

Il calendario autunnale dei videogiochi si preannuncia denso come sempre, e ritagliarsi uno spazio tra le uscite di settembre non è mai una passeggiata. Remedy sembra però avere le idee chiare su come muoversi, puntando sull’identità forte del proprio protagonista piuttosto che su una rincorsa a colpi di numeri e superlativi. Il filmato è disponibile e mostra Dylan Faden in tutta la sua caratterizzazione, in vista di un lancio ormai imminente.