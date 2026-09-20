IKEA Badkruka, speaker Bluetooth con ingresso ottico a 49,95€

Con il nuovo IKEA Badkruka il colosso svedese porta sugli scaffali uno speaker Bluetooth da 49,95€ che, sulla carta, ha più frecce al proprio arco di quanto il prezzo lasci immaginare. Il nome, come da tradizione della casa, non è esattamente comodo da pronunciare dalle nostre parti, ma il punto è un altro: qui non si parla del solito cubotto che suona e basta, perché c’è anche un ingresso ottico che permette di collegarlo direttamente al televisore.

Le dimensioni sono contenute ma non microscopiche, 18 centimetri in altezza, forma squadrata, linee ridotte all’osso. Un oggetto che non cerca di farsi notare, tanto che a prima vista ricorda vagamente lo Steam Frame di Valve, pur essendo un prodotto di tutt’altra natura. La scelta estetica è coerente con quello che IKEA sta facendo da qualche tempo nel settore audio, cioè proporre dispositivi che si integrano nell’arredamento senza urlare.

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Niente batteria, questo speaker Bluetooth vive attaccato alla corrente

La prima cosa da chiarire riguarda l’alimentazione, perché dentro Badkruka non c’è alcuna batteria. Non è un diffusore pensato per il parco, la spiaggia o il tragitto da una stanza all’altra con lo speaker in mano. È un prodotto da postazione fissa, da tenere collegato alla presa di corrente e da lasciare lì, in salotto, in cucina, in ufficio, ovunque serva una sorgente musicale stabile.

Chiarito questo, la differenza più rilevante rispetto al Kallsup, l’altro speaker lanciato da IKEA all’inizio dell’anno, non sta nelle misure. Sta nella presenza di un ingresso ottico TOSLINK, con il cavo incluso direttamente nella confezione, un dettaglio che a questa fascia di prezzo non si vede spesso. Tradotto in pratica: Badkruka si collega al TV, a un impianto home theater o a un computer dotato di uscita ottica senza dover passare dal Bluetooth. Il che sposta l’orizzonte d’uso, perché lo trasforma da accessorio da scrivania a piccolo diffusore da divano, con tutti i vantaggi di una connessione cablata in termini di stabilità e qualità del segnale.

Multi speaker, coppia stereo e Spotify Tap

Sul fronte wireless il quadro è altrettanto interessante. IKEA Badkruka supporta la modalità multi speaker e può dialogare con altri diffusori IKEA compatibili, distribuendo l’audio in più stanze della casa. Chi ne acquista due può anche abbinarli in coppia stereo, ottenendo una separazione dei canali che su un singolo cubetto ovviamente non esiste.

C’è poi il supporto a Spotify Tap, la funzione che consente di far partire la riproduzione agendo direttamente sullo speaker, senza dover prendere il telefono e aprire l’applicazione. Un piccolo comfort che, nell’uso quotidiano, si nota più di quanto si pensi. Completano la dotazione tre modalità EQ preimpostate, pensate per adattare la resa sonora ai diversi generi musicali senza costringere l’utente a smanettare con equalizzatori complicati.

Prezzo e colori disponibili

Il listino, come detto, si ferma a 49,95€. Le colorazioni proposte sono soltanto due: un nero classico, che sparisce praticamente ovunque lo si metta, e una variante rosa con texture che richiama il legno, scelta decisamente più caratterizzante e in linea con l’anima domestica del marchio.

Fonte: TecnoAndroid