Man of Tomorrow: Gunn vuole nascondere Brainiac fino al cinema

Le riprese di Man of Tomorrow sono finite e, come da copione, il pubblico DC ha iniziato a chiedere quando arriverà il primo assaggio del film. La risposta di James Gunn, però, non è quella che molti speravano, perché il regista e capo dei DC Studios vorrebbe tenere nascosti i dettagli più succosi fino al momento in cui le luci in sala si spegneranno. Nessun trailer che svela tutto, nessuna anteprima delle carte migliori.

Il tema è emerso su Threads, dove un utente gli ha chiesto se il nuovo costume di Superman si vedrà presto. Gunn ha tagliato corto con una frase che dice tutto sul suo approccio: se potesse portare il film in sala senza mostrare niente prima, lo farebbe. Stesso discorso per il villain, che in questo capitolo è una presenza centrale e che il regista preferirebbe custodire come una sorpresa vera.

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Brainiac, il segreto che Gunn vorrebbe proteggere

Il cattivo di Man of Tomorrow è Brainiac, interpretato da Lars Eidinger, attore noto per Babylon Berlin. Il suo ruolo nella storia è piuttosto particolare, perché sarà proprio lui la minaccia capace di costringere Clark Kent e Lex Luthor a stare nella stessa squadra. Un dettaglio che da solo basta a spiegare perché Gunn non abbia voglia di svelare nulla in anticipo.

Un altro fan ha provato a insistere, chiedendo esplicitamente se ci sarà un primo sguardo a Brainiac, così da regolare le aspettative. La risposta è stata coerente con la precedente, ovvero che il regista preferirebbe non mostrare nulla e lasciare che tutti scoprano ogni cosa al cinema. Con un’ammissione realistica, però, perché una promozione completamente a scatola chiusa non è possibile. Le regole del marketing cinematografico, alla fine, valgono anche per lui. Al momento non è chiaro quando arriverà il primo materiale ufficiale, al di là delle immagini rubate dal set. L’uscita è fissata per il 9 luglio 2027, quindi è probabile che il trailer si faccia attendere almeno fino al nuovo anno. Una tempistica lunga, che lascia spazio a mesi di ipotesi e discussioni tra gli appassionati.

Un cast ampio ma senza troppe facce nuove

Gunn ha anche voluto raffreddare un’aspettativa diffusa, avvertendo che in Man of Tomorrow non bisogna aspettarsi un’invasione di personaggi inediti. Detto questo, l’elenco degli interpreti resta corposo. Tornano Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor e David Corenswet in quelli di Clark Kent, insieme a Milly Alcock come Supergirl, Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart e Rachel Brosnahan di nuovo nei panni di Lois Lane.

La novità più discussa riguarda Adria Arjona, vista in Andor, che entra nel cast senza che sia stato ancora chiarito chi interpreterà. Le prime voci parlavano di Maxima, poi la teoria si è spostata con insistenza su Wonder Woman. L’allenamento intenso a cui l’attrice si sta sottoponendo ha alimentato ulteriormente queste ipotesi, senza che arrivi alcuna conferma ufficiale. Un altro mistero che, con la linea scelta da Gunn, potrebbe restare tale per un bel po’.

Cosa arriva prima nel calendario DC

Nell’attesa, il resto dell’universo DC continua a muoversi. Lanterns va in onda con episodi settimanali su HBO Max, mentre Clayface arriverà al cinema a breve. Due tappe che accompagneranno il pubblico fino al debutto del nuovo capitolo dedicato all’Uomo d’Acciaio, in un percorso che i DC Studios stanno costruendo con una certa regolarità. La strategia di comunicazione, comunque, sembra chiara. Meno materiale promozionale possibile, qualche concessione inevitabile e il tentativo di preservare l’effetto sorpresa su costume e villain. Con una data d’uscita ancora distante e un cattivo del calibro di Brainiac da presentare, la scommessa di Man of Tomorrow passa anche da qui.

Fonte: TecnoAndroid