Nothing Headphone 1 Pro: 60 ore di autonomia e tripla unità audio

Le indiscrezioni intorno a Headphone 1 Pro si stanno facendo insistenti, e raccontano di una cuffia over ear con cui Nothing vorrebbe alzare parecchio l’asticella rispetto al modello che ha debuttato nel 2025. Si parla di scocca in alluminio e vetro, batteria da 60 ore, cancellazione del rumore rivista e un impianto acustico a tripla unità. Il tutto con un prezzo che, stando alle voci, si aggirerebbe intorno ai 370 euro.

Il punto di partenza è una segnalazione comparsa online nei giorni scorsi, che colloca il lancio attorno al 29 settembre 2026. Nessuna conferma ufficiale, chiaro, ma il quadro che emerge è abbastanza dettagliato da meritare attenzione. La prima cosa che salta all’occhio riguarda i materiali: alluminio e vetro sul corpo della cuffia, una scelta che servirebbe sia a marcare la distanza dal modello base sia a costruire quell’estetica premium che finora il marchio ha inseguito più con il design trasparente che con la nobiltà dei materiali.

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Tripla unità audio e una batteria che promette il doppio

La sigla Pro, se le voci sono fondate, non sarebbe solo una questione di finiture. Il cuore della novità starebbe in un sistema a tre driver audio, pensato per separare le frequenze e restituire bassi più corposi, alti più puliti e una precisione complessiva superiore. Un salto sostanziale rispetto al singolo driver personalizzato da 40 mm messo a punto insieme a KEF che equipaggia Headphone 1, e che già aveva convinto parecchio.

Capitolo ANC. Si parla di una cancellazione attiva del rumore di tipo adattivo, capace di lavorare in tempo reale e di fare meglio di quella già presente sul modello attuale. Difficile dire quanto meglio finché non ci sarà qualcosa di concreto da provare, ma la direzione è quella. Sul fronte autonomia il numero che circola è 60 ore di riproduzione, e qui vale la pena fermarsi un attimo. Il modello originale dichiara 35 ore con ANC attivo e 80 ore con la cancellazione spenta. Se quelle 60 ore si riferissero all’ascolto con ANC acceso, sarebbe un miglioramento davvero notevole. Se invece riguardassero l’uso senza cancellazione, il discorso cambierebbe parecchio. Al momento non è chiaro.

Quanto costerebbe e cosa aveva convinto del primo modello

Le colorazioni previste sarebbero due, bianco e nero, in linea con l’identità visiva del marchio. Sul prezzo le voci indicano circa 370 euro, cioè una novantina di euro in più rispetto ai circa 280 euro richiesti al debutto per Headphone 1. Un ricarico coerente con l’aggiunta di materiali più pregiati e di un comparto audio più articolato, sempre che i rumor si rivelino corretti.

Vale la pena ricordare da dove si parte. Headphone 1 aveva fatto rumore, e non solo per il design. Nothing aveva riportato in scena controlli fisici veri, pulsanti, rotelle e levette, evitando le superfici touch che tanto piacciono ai produttori e molto meno a chi le usa davvero. Risultato: niente brani saltati per sbaglio, niente pause accidentali mentre si sistema la cuffia. Un dettaglio banale solo in apparenza, che però nell’uso quotidiano fa la differenza. Qualche inserto in alluminio completava il quadro, e la versione Pro dovrebbe spingere ancora di più su quella strada aggiungendo il vetro.

Il driver da 40 mm messo a punto con KEF aveva ricevuto giudizi molto positivi, al punto che Headphone 1 è stato considerato uno dei migliori prodotti audio dell’anno appena passato. Su queste basi, una versione Pro con tre driver e materiali di fascia superiore ha senso come evoluzione naturale della gamma. Il mercato delle cuffie over ear è affollato e competitivo, e Nothing finora ci si è mossa puntando su un’identità riconoscibile più che sulla rincorsa alle specifiche.