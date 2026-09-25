Hyundai IONIQ 6 N Line, 595 km di autonomia e Cx da 0,215

Immaginare una berlina elettrica pensata per attraversare l’autostrada significa fare i conti con un elemento che spesso rimane invisibile: l’aria. Su Nuova IONIQ 6 N Line, Hyundai ha trasformato l’aerodinamica in uno degli elementi centrali del progetto, lavorando sulla carrozzeria per ridurre la resistenza all’avanzamento e migliorare l’efficienza nei lunghi viaggi.

La nuova versione raggiunge una lunghezza di 4.930 mm, 7,5 centimetri in più rispetto al modello precedente. L’allungamento permette di ottenere un profilo ancora più disteso, accompagnato da superfici progettate per mantenere il flusso dell’aria il più regolare possibile. Il risultato è un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,215, ottenuto attraverso un intervento che coinvolge praticamente ogni parte della vettura. L’obiettivo dello sviluppo era superare i principali concorrenti del segmento, caratterizzati da valori compresi tra 0,22 e 0,28.

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Aerodinamica che incide sull’autonomia

Credits: TecnoAndroid

Il lavoro svolto dal Technical Center Hyundai parte da un dato preciso: ogni centesimo di Cx recuperato può tradursi in un aumento dell’autonomia tra l’1 e il 2%, accompagnato da una riduzione dei consumi. Su IONIQ 6 N Line questo approccio permette di raggiungere fino a 595 km nel ciclo combinato WLTP, nonostante la presenza dei cerchi da 20 pollici e di un assetto orientato alla sportività. Il consumo dichiarato è compreso tra 15,4 e 15,9 kWh/100 km.

La batteria da 84 kWh beneficia inoltre del pre-condizionamento, che prepara l’accumulatore alla temperatura ideale durante l’avvicinamento alla stazione di ricarica. In condizioni ideali, il passaggio dal 10 all’80% richiede appena 18 minuti. L’aerodinamica non interviene però soltanto sui consumi. A velocità elevate, la gestione del flusso d’aria riduce le variazioni di pressione e le forze laterali, contribuendo a una maggiore stabilità in autostrada. Le minori turbolenze hanno inoltre un effetto sul rumore, riducendo i fruscii e rendendo l’abitacolo più silenzioso.

Flap, sottoscocca carenato e nuovo spoiler

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Per raggiungere il Cx dichiarato, Hyundai è intervenuta su numerosi elementi della carrozzeria. Nella zona anteriore trovano posto flap aerodinamici attivi, che regolano il passaggio dell’aria in funzione delle esigenze di raffreddamento, efficienza e stabilità. I convogliatori integrati nei paraurti indirizzano invece il flusso verso i passaruota, con l’obiettivo di limitare le turbolenze che si sviluppano intorno alle ruote. Anche il frontale è stato ridisegnato: luci diurne e proiettori principali sono ora separati e più sottili.

Secondo Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center, l’evoluzione del concetto “Pure Flow, Refined” ha portato a intervenire sulle linee e sui dettagli per rendere IONIQ 6 più pulita e moderna. La ricerca dell’efficienza continua sulle fiancate, dove trovano posto cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici Pirelli PZero e maniglie a scomparsa. Con il Tech Pack sono disponibili anche gli specchietti retrovisori esterni digitali, basati su telecamere ad alta definizione e due display collocati alle estremità della plancia.

Sotto la vettura, un sottoscocca completamente carenato accompagna l’aria dal frontale verso il diffusore posteriore. Dietro, invece, il nuovo spoiler ducktail è stato sviluppato per trovare un equilibrio tra resistenza aerodinamica e riduzione del sollevamento dell’asse posteriore.

325 CV e gestione intelligente della rigenerazione

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L’impostazione N Line aggiunge alla ricerca dell’efficienza un carattere più sportivo. Il sistema dual-motor AWD sviluppa 325 CV e 605 Nm, con una risposta immediata dell’acceleratore accompagnata da una taratura specifica di assetto e sterzo.

Anche l’impianto frenante è stato configurato per offrire una risposta facilmente modulabile, mentre la gestione della rigenerazione permette di modificare il comportamento della vettura in base alle condizioni di guida. Lo Smart Regeneration può infatti intervenire automaticamente considerando velocità, distanza dal veicolo che precede, inclinazione della strada e dati del navigatore. In alternativa, i paddle al volante consentono di selezionare diversi livelli di recupero dell’energia.

È disponibile anche la modalità one-pedal, che permette di gestire la decelerazione utilizzando il solo acceleratore fino all’arresto della vettura.

Spazio e tecnologia per i lunghi viaggi

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L’attenzione all’efficienza prosegue nell’abitacolo, dove Hyundai ha lavorato soprattutto su silenziosità ed ergonomia. Il passo di 2.950 mm offre spazio ai passeggeri posteriori, mentre i sedili sono progettati per garantire sostegno anche durante viaggi prolungati.

La plancia combina controlli fisici e digitali. La strumentazione e il sistema infotainment utilizzano due display da 12,3 pollici, affiancati da comandi separati per il climatizzatore e pulsanti fisici sul tunnel centrale. Tra le dotazioni figurano inoltre prese USB-C anteriori e posteriori da 100 W, tecnologia Vehicle-to-Load a 220 V, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti Over-the-Air.

Nuova Hyundai IONIQ 6 N Line è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 60.300 euro.

Fonte: TecnoAndroid