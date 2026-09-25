Asus Googlebook 14 ufficiale, solo 0,99 kg per il laptop con Gemini

Portarsi dietro un laptop da 14 pollici senza trasformarlo in un peso durante gli spostamenti è l’obiettivo alla base del nuovo ASUS Googlebook 14, che parte da appena 0,99 kg e misura 10,9 mm di spessore. Nonostante il formato compatto, il computer integra un display OLED 3K, fino a 64 GB di RAM e processori Intel Core Ultra Series 3.

Il nuovo modello è il primo laptop ASUS progettato per Gemini Intelligence e punta a collegare in modo più diretto computer, smartphone Android e servizi cloud. La dotazione comprende inoltre un sistema audio a sei altoparlanti, touchpad aptico e una batteria da 70 Wh.

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ASUS include anche 12 mesi di Google AI Pro, con accesso a funzionalità avanzate di Gemini, Flow e Gemini Notebook, oltre a 5 TB di spazio di archiviazione cloud destinato a foto e file con backup automatici.

Un ultraportatile costruito per gli spostamenti

Il peso contenuto non è l’unico elemento su cui ASUS ha lavorato. Lo chassis utilizza una lega di magnesio e alluminio lavorata tramite CNC, con la tecnologia Nano Ceramic pensata per proteggere la superficie da graffi, macchie e abrasioni. Il computer è disponibile nella colorazione Dusk Ash ed è stato sottoposto a test secondo lo standard militare statunitense MIL-STD 810H, oltre agli standard ASUS Superior Durability.

Nonostante le dimensioni, la configurazione hardware può arrivare a un Intel Core Ultra 7 Series 3, accompagnato da 64 GB di memoria LPDDR5X e fino a 1 TB di SSD PCIe 4.0. Il sistema di raffreddamento è progettato per mantenere prestazioni elevate e costanti contenendo il rumore. La batteria da 70 Wh offre un’autonomia dichiarata fino a 18 ore, consentendo di utilizzare il notebook durante una giornata di lavoro senza dover necessariamente ricorrere a una presa di corrente.

OLED 3K a 120 Hz e sei altoparlanti

Il pannello rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del Googlebook 14. Si tratta di un OLED HDR da 14 pollici con rapporto 16:10 e risoluzione 3K, capace di raggiungere una luminosità HDR di picco fino a 1.000 nit. La frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz, mentre la protezione è affidata al Corning Gorilla Glass Victus. La tecnologia Corning Gorilla Matte contribuisce invece a limitare i riflessi quando il computer viene utilizzato in ambienti luminosi.

Anche il comparto audio è stato sviluppato per accompagnare attività lavorative e multimediali. Il sistema utilizza sei altoparlanti, tra cui due woofer con tecnologia dual force-canceling e due tweeter, per ottenere una riproduzione più ampia. Il touchpad aptico integra un rilevamento della pressione su sei punti, con feedback tattile pensato per rendere uniforme la risposta al clic. La tastiera retroilluminata presenta invece una corsa dei tasti di 1,5 mm.

Gemini può interagire con ciò che appare sullo schermo

L’integrazione con Gemini Intelligence introduce un modo diverso di interagire con i contenuti visualizzati sul notebook. Una delle funzioni principali è Magic Pointer, che permette di indicare un elemento sullo schermo e chiedere a Gemini di analizzarlo, confrontarlo oppure utilizzarlo per generare nuovi contenuti.

Il cursore diventa quindi un punto di accesso alle funzioni dell’intelligenza artificiale. ASUS cita, ad esempio, la possibilità di trasformare due immagini in un poster oppure di selezionare una data per aggiungerla al calendario. Gemini può inoltre fornire suggerimenti proattivi sulla base di ciò che viene mostrato sul display. Il sistema può mettere in evidenza informazioni contenute nelle e-mail, recuperare dati dal calendario o proporre azioni correlate al contenuto visualizzato.

Smartphone Android e laptop lavorano insieme

La connessione con Android rappresenta un altro elemento centrale del Googlebook 14. Con dispositivi compatibili è possibile iniziare un’attività sullo smartphone e proseguirla sul laptop, oppure trasmettere le applicazioni dello smartphone direttamente sul computer.

La dotazione fisica punta inoltre a evitare il ricorso continuo agli adattatori. Sono presenti due porte Thunderbolt 4 USB-C full-function con Power Delivery e DisplayPort 1.4, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1b e un jack audio combinato da 3,5 mm. A completare la connettività c’è il Wi-Fi 7, pensato per gestire sia le attività locali sia quelle basate sui servizi cloud mantenendo una dotazione completa nonostante lo spessore ridotto del notebook.

Fonte: TecnoAndroid