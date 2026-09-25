Trustpilot punta sull’AI: nuove pagine prodotto e strumenti per i brand

Quando un consumatore chiede a un sistema di intelligenza artificiale quale prodotto acquistare o quale azienda scegliere, la reputazione del brand non è l’unico elemento che può entrare nella risposta. Anche le informazioni relative a singoli prodotti e sedi diventano sempre più importanti, ed è su questo scenario che Trustpilot sta ampliando i propri strumenti.

La piattaforma ha annunciato nuove funzionalità pensate per aumentare la visibilità nelle ricerche AI, affiancando alle tradizionali pagine aziendali nuovi contenuti dedicati ai prodotti e alle singole sedi. L’obiettivo è fornire alle aziende strumenti per comprendere come vengono rappresentate nelle risposte generate dall’AI e intervenire sui feedback ricevuti dai clienti.

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Tra le principali novità ci sono le Product Review Pages, le nuove funzioni per le recensioni delle sedi, AI Search Market Insights e una versione beta di Trustpilot AI. L’insieme degli strumenti copre quindi diversi livelli, dal singolo articolo fino alla reputazione complessiva del brand.

Le recensioni arrivano sulle pagine dedicate ai prodotti

Credits: TecnoAndroid

Le nuove Product Review Pages introducono su Trustpilot una presenza pubblica specifica per ogni singolo prodotto. Le recensioni possono così concentrarsi su aspetti come caratteristiche, qualità e prestazioni dell’articolo, separando queste informazioni da quelle relative alla reputazione generale dell’azienda.

Secondo Trustpilot, questo approccio può aiutare i prodotti a comparire nelle query di confronto formulate attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Le informazioni più dettagliate sul singolo articolo diventano infatti un ulteriore livello di contenuto che i sistemi AI possono utilizzare quando devono rispondere a domande legate agli acquisti.

Un’analisi citata dall’azienda e condotta da Seer Interactive ha rilevato che Trustpilot è stato il sito di recensioni citato più frequentemente su ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode e Gemini. La stessa analisi ha evidenziato una differenza di 12 punti percentuali nella visibilità delle citazioni dei brand tra le aziende con pagine dedicate alle recensioni di prodotto e quelle che utilizzavano esclusivamente il profilo aziendale.

Più strumenti anche per le singole sedi

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L’espansione riguarda anche le attività che operano attraverso una rete di punti vendita e sedi fisiche. Le Location Reviews permettono di raccogliere e gestire recensioni riferite a singole località, con nuovi strumenti destinati alla gestione su larga scala.

Trustpilot ha inoltre introdotto API dedicate agli sviluppatori, pensate per aiutare i brand a gestire reti articolate e confrontare le prestazioni delle diverse sedi. Le informazioni possono essere utilizzate anche per rafforzare la presenza nelle ricerche locali e nelle conversazioni con i sistemi AI.

A completare questa parte dell’offerta arriva AI Search Market Insights, uno strumento che permette alle aziende di monitorare le citazioni del proprio profilo Trustpilot nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale. I dati possono essere confrontati con quelli dei competitor e osservati nel tempo per individuare eventuali differenze di visibilità.

Trustpilot AI entra nei workflow aziendali

La nuova roadmap comprende anche Trustpilot AI, attualmente disponibile in beta limitata per i clienti Enterprise. L’assistente AI e il servizio MCP possono operare all’interno di Slack, delle piattaforme CRM e degli LLM per supportare diverse attività legate alla gestione delle recensioni.

Tra le possibilità indicate da Trustpilot rientrano la preparazione di bozze di risposta alle recensioni, l’interpretazione dei trend presenti nei feedback dei clienti e l’attivazione di workflow agentici. L’obiettivo è quindi trasformare le informazioni raccolte attraverso le recensioni in attività operative.

Le nuove funzioni rappresentano la seconda fase della roadmap di Trustpilot dedicata al commercio guidato dall’AI. La prima aveva introdotto il framework delle “3R”, basato su Recency, Relevance e Ranking, insieme a strumenti per raccogliere feedback aggiornati, migliorare la raccolta delle recensioni e monitorare la presenza dei brand nelle ricerche effettuate attraverso l’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid