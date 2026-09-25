Galaxy Z Fold8, i test europei premiano il nuovo pieghevole Samsung

Un 81 su 100 porta Galaxy Z Fold8 in cima alla comparativa italiana di Altroconsumo dedicata agli smartphone pieghevoli. Il modello Samsung ha ottenuto il riconoscimento “Migliore del Test”, mentre Galaxy Z Fold8 Ultra si è posizionato subito dopo con 80/100.

Il risultato italiano si inserisce in una serie di valutazioni effettuate dalle associazioni dei consumatori in diversi Paesi europei. Galaxy Z Fold8 ha infatti raggiunto la prima posizione anche nelle classifiche di OCU in Spagna e di Deco Proteste in Portogallo. Nei Paesi Bassi, invece, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno ricevuto entrambi il punteggio più alto di 8,2/10 nella valutazione di Consumentenbond. In Belgio i due dispositivi condividono inoltre il primo posto nella graduatoria di Test Achats, con un risultato di 80/100.

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I risultati dei test nei diversi Paesi

La serie Galaxy Z Fold8 ha quindi raccolto il riconoscimento “Best of Test” in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. Le valutazioni derivano dai medesimi test di laboratorio, ma i risultati finali non sono necessariamente identici tra un mercato e l’altro.

La differenza dipende dal fatto che le singole associazioni attribuiscono pesi differenti ai criteri di valutazione. Lo stesso insieme di prove può quindi contribuire in maniera diversa al punteggio complessivo a seconda della metodologia adottata dall’organizzazione che pubblica la comparativa. In Italia, la graduatoria di Altroconsumo vede Galaxy Z Fold8 con 81/100, seguito da Galaxy Z Fold8 Ultra con 80/100. Il riconoscimento ottenuto dal modello standard è quello di “Migliore del Test”.

Galaxy Z Fold8 e Fold8 Ultra sotto esame

I risultati riguardano la nuova generazione di smartphone pieghevoli Samsung, con entrambi i modelli presenti nelle classifiche europee citate. Galaxy Z Fold8 ha conquistato la prima posizione nelle valutazioni di OCU e Deco Proteste, mentre nei Paesi Bassi la valutazione di Consumentenbond ha assegnato lo stesso punteggio ai due dispositivi della gamma, pari a 8,2 punti su 10.

La situazione è analoga in Belgio, dove Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra condividono la prima posizione nella graduatoria di Test Achats con 80 punti su 100. Il quadro complessivo comprende quindi risultati ottenuti attraverso test di laboratorio comuni, ma elaborati secondo criteri e pesi stabiliti autonomamente dalle singole associazioni dei consumatori.

Dove consultare la classifica italiana

La comparativa italiana dedicata agli smartphone pieghevoli è consultabile attraverso il comparatore smartphone di Altroconsumo, dove è possibile verificare la graduatoria di riferimento e i relativi risultati.

Galaxy Z Fold8 si trova al primo posto con 81/100, mentre Galaxy Z Fold8 Ultra segue con 80/100. La serie ha inoltre ottenuto il riconoscimento “Best of Test” in quattro mercati europei: Italia, Spagna, Portogallo e Belgio.

Fonte: TecnoAndroid