Microsoft sospende KB5002907: Office chiede una nuova attivazione

Microsoft ha deciso di fermare in fretta la distribuzione di KB5002907, un aggiornamento facoltativo nato con un obiettivo tutto sommato semplice: riportare in pari le versioni rimaste indietro di Microsoft 365 Apps e permettere loro di tornare a ricevere gli update regolari. Qualcosa però è andato storto, e su diversi computer Office ha improvvisamente iniziato a chiedere una nuova attivazione. In alcuni casi il pacchetto è persino sparito dal sistema.

Si trattava di un rilascio fuori ciclo, cioè distribuito al di fuori del normale calendario delle patch. Proprio per questo non era rivolto a tutti, ma soltanto a una fascia ben precisa di dispositivi che da tempo non riuscivano più a mettersi al passo. Il problema emerso dopo l’installazione ha spinto l’azienda di Redmond a mettere tutto in pausa, così da evitare che altri utenti finissero nella stessa situazione.

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A chi era destinato l’aggiornamento KB5002907

La patch era pensata per i PC Windows su cui Microsoft 365 Apps risultavano non aggiornate da oltre 90 giorni. Non bastava però essere in ritardo. Le applicazioni dovevano trovarsi sul Current Channel oppure sul Monthly Enterprise Channel, i due canali di distribuzione a cui si rivolgeva l’intervento. Una volta installato, KB5002907 avrebbe consentito a quei programmi di riprendere a scaricare gli aggiornamenti e di passare a un canale più recente.

Il pacchetto era disponibile tramite Windows Update, anche se non aveva nulla a che vedere con il sistema operativo vero e proprio. Non veniva nemmeno installato in automatico. Per riceverlo bisognava scegliere di proprio pugno di scaricarlo, il che significa che i dispositivi coinvolti sono soltanto quelli su cui qualcuno ha avviato manualmente l’installazione. Un dettaglio non da poco, perché limita parecchio la platea di chi potrebbe essersi imbattuto nel malfunzionamento.

Office 2016 e Office 2019 i più colpiti, ecco come rimediare

Nella nota aggiornata dedicata alla patch, Microsoft spiega di aver ricevuto segnalazioni di risultati inattesi su alcuni dispositivi con Office 2016 oppure Office 2019. L’azienda ricorda che l’aggiornamento doveva risolvere proprio i problemi dei computer che non ricevevano più gli update di Microsoft 365 Apps. Durante la procedura di riparazione applicata dal pacchetto, però, alcune macchine sono rimaste senza una versione funzionante di Microsoft 365 Apps o di Office. Da qui la scelta di sospendere il rilascio per non allargare il numero di sistemi coinvolti.

Per chi è già stato colpito, la società indica due strade diverse a seconda dei sintomi. In alcune situazioni il prodotto può apparire senza licenza. In questo caso la soluzione consiste nel riattivare il software acquistato seguendo la guida ufficiale per l’attivazione di Office su Windows. Nei casi più rari, invece, il programma potrebbe essere stato del tutto rimosso. Allora occorre reinstallare il prodotto acquistato attraverso la pagina dedicata al download e alla reinstallazione di Office 2021, Office 2019 oppure Office 2016.

Se il problema persiste anche dopo aver completato i passaggi indicati, Microsoft consiglia di rivolgersi al supporto tecnico. Al momento del contatto è utile descrivere con precisione cosa è successo e quali operazioni sono già state tentate, così da essere indirizzati più rapidamente verso l’assistenza più adatta. Un portavoce dell’azienda ha confermato la sospensione con queste parole: «Siamo al corrente di queste segnalazioni e abbiamo messo in pausa l’aggiornamento mentre indaghiamo. Ulteriori indicazioni per i clienti verranno comunicate attraverso i canali appropriati».

Fonte: TecnoAndroid