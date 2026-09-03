Huawei lancia in Europa nuovi wearable, tablet e auricolari

Huawei incrementa la propria offerta europea con una nuova generazione di prodotti flagship presentati a Monaco di Baviera durante l’European Innovative Product Launch Event del 3 settembre 2026. L’azienda ha portato sul mercato nuove soluzioni che spaziano dagli smartwatch ai dispositivi dedicati alla salute, passando per tablet e audio.

Il cuore dell’annuncio è rappresentato dalla HUAWEI WATCH GT 7 Series, affiancata da HUAWEI WATCH 6 Series e dal nuovo WATCH D3. Sul fronte della produttività arriva invece HUAWEI MatePad Pro da 12 pollici, mentre per l’audio debutta HUAWEI FreeBuds Neo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per la WATCH GT 7 Series, i prezzi partono da 299 euro per HUAWEI WATCH GT 7 e da 429 euro per HUAWEI WATCH GT 7 Pro. Il prezzo di listino è quello indicato per ciascun modello, ma fino al 18 ottobre 2026 sul Huawei Store è possibile utilizzare il codice ACSGT7 per ottenere uno sconto fino a 70 euro. Per la versione esclusiva online HUAWEI WATCH GT 7 Giallo Fluoroelastomero 46 mm sono inoltre previsti un cinturino aggiuntivo e HUAWEI FreeBuds SE 4 in omaggio.

WATCH GT 7 punta su sport outdoor e autonomia

La nuova HUAWEI WATCH GT 7 Series aggiorna la proposta smartwatch sportiva di Huawei intervenendo su design, rilevazione dei dati e funzioni dedicate alle attività all’aperto.

HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile nei formati 46 mm e 41 mm, con sei colorazioni, mentre la versione GT 7 Pro propone tre colorazioni e utilizza una lunetta in ceramica nano-tech abbinata a una cassa in lega di titanio. La serie introduce anche il nuovo cinturino EasyCross.

Le funzioni sportive ricevono diversi aggiornamenti. Debuttano il rilevamento delle curve e il rilevamento della G-Force, indicati da Huawei come prime funzionalità nel settore. Per gli sport sulla neve arriva una nuova modalità dedicata alle attività indoor e vengono introdotte mappe per lo sci outdoor che coprono oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo, con disponibilità legata a specifici Paesi e regioni. Anche il ciclismo viene arricchito con strumenti dedicati. Gli utenti possono contare sulla pianificazione delle salite, sugli avvisi relativi alla pendenza e sulle notifiche in presenza di curve strette. Sul fronte del benessere viene aggiornata Health Insights, che introduce anche un indice di prontezza fisica pensato per fornire indicazioni più chiare sulla condizione quotidiana.

WATCH 6 e WATCH D3 ampliano la proposta per la salute

Accanto alla GT 7 Series, Huawei ha presentato HUAWEI WATCH 6 Series, una famiglia di smartwatch flagship disponibile con modelli base da 46 e 41 mm e versioni Pro da 46 e 43 mm.

I modelli puntano su un design leggero per l’utilizzo quotidiano, mentre le varianti Pro utilizzano materiali e finiture premium. Sono inoltre presenti funzioni indipendenti per chiamate, navigazione e pagamenti. Huawei ha aggiornato anche Health Glance, Health Insights e Healthy Living, con l’obiettivo di rendere più immediata la consultazione delle informazioni relative alla salute.

La società cita inoltre i dati IDC relativi al primo semestre 2026, secondo i quali Huawei avrebbe mantenuto il primo posto nel mercato globale dei dispositivi da polso per numero di spedizioni, con una quota superiore al 20%. Per chi cerca un dispositivo specificamente orientato alla pressione sanguigna arriva HUAWEI WATCH D3. Il wearable può rilevare la pressione prima e dopo l’attività fisica e include promemoria dedicati alla misurazione. Huawei indica inoltre il supporto completo al tracciamento della pressione arteriosa attraverso un sistema con airbag meccanico, per il monitoraggio nell’arco delle 24 ore.

HUAWEI WATCH 6 sarà disponibile sul Huawei Store dal 29 settembre, da 449 euro, mentre WATCH 6 Pro sarà proposto a 679 euro. HUAWEI WATCH D3 arriverà nella stessa data a 449 euro.

MatePad Pro e FreeBuds Neo completano la nuova gamma

Per produttività e creatività, Huawei ha portato in Europa HUAWEI MatePad Pro da 12 pollici. Il tablet ha uno spessore di appena 4,7 mm e un peso di 454 grammi.

Il dispositivo integra un display OLED flessibile PaperMatte da 12 pollici e introduce funzioni per migliorare la scrittura a mano attraverso l’AI. Sono presenti anche gesture dello stilo in modalità Air, pensate per facilitare l’interazione con il tablet durante la creazione e la gestione dei contenuti. La disponibilità italiana del MatePad Pro sarà comunicata prossimamente. Chiude la nuova proposta HUAWEI FreeBuds Neo, auricolari caratterizzati da un design rinnovato e da un’esperienza sonora immersiva. Il debutto è fissato al 17 settembre, con un prezzo di 129 euro.

Per la WATCH GT 7 Series, invece, la disponibilità è già prevista attraverso il Huawei Store e i principali negozi di elettronica di consumo. La promozione con codice ACSGT7 resta attiva fino al 18 ottobre 2026 e rende l’offerta più interessante per chi intende acquistare uno dei nuovi smartwatch della gamma.