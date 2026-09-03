Discord, stop alle videochiamate in Brasile per la privacy dei minori

Le funzioni video di Discord sono state spente in Brasile, e non per una scelta commerciale: dietro c’è un ordine dell’autorità nazionale per la protezione dei dati, arrivato dopo un’indagine sulla violazione della privacy dei minori. Niente più Go Live, niente condivisione dello schermo, niente videochiamate per gli utenti brasiliani, almeno fino a quando la piattaforma non dimostrerà di aver messo in piedi protezioni serie per bambini e adolescenti. L’azienda statunitense ha fatto sapere di non condividere la lettura dell’autorità, ma ha comunque deciso di adeguarsi.

Il punto di partenza è un’istruttoria aperta all’inizio di agosto dalla Agência Nacional de Proteção de Dados, l’ANPD, che ha voluto verificare se Discord rispettasse la legge brasiliana sulla protezione dei minori online, entrata in vigore nel marzo del 2026. La conclusione dei tecnici è stata netta: mancavano le misure necessarie per prevenire e ridurre i rischi legati all’accesso, all’esposizione e alla raccomandazione di contenuti gravemente lesivi dei diritti di bambini e ragazzi. Nell’elenco compaiono anche l’induzione, l’istigazione e l’assistenza alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio.

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Un fatto di cronaca dietro la stretta dell’autorità brasiliana

Il provvedimento non nasce a tavolino. È la stessa azienda a spiegare che l’indagine e il successivo ordine sono legati a un episodio drammatico: una ragazza minorenne spinta al suicidio nel corso di una diretta streaming. Un fatto che ha accelerato tutto e che ha portato l’ANPD ad adottare una misura cautelare, quindi d’urgenza, con la sospensione immediata delle funzionalità video della piattaforma.

Il ragionamento dell’autorità tocca un nodo tecnico che vale ben oltre i confini brasiliani. Discord non ha accesso al contenuto dei flussi video in transito, il che significa che non è in grado di individuare eventuali abusi mentre stanno accadendo. Il controllo si affida a sistemi automatizzati che, secondo l’ANPD, non funzionano come dovrebbero, oppure arriva dopo, quando sono gli utenti stessi a segnalare qualcosa. Una moderazione che interviene a posteriori, insomma, e che su una diretta live rischia di essere sempre in ritardo.

Sospensione a tempo indeterminato e una possibile sanzione milionaria

La sospensione delle funzionalità video non ha una scadenza fissata sul calendario. Resterà attiva finché la piattaforma non implementerà strumenti realmente efficaci per la tutela dei minori, e la valutazione spetterà all’autorità brasiliana. Nel frattempo l’istruttoria prosegue e potrebbe chiudersi con una sanzione fino a 50 milioni di reais, all’incirca 8,2 milioni di euro.

Per chi utilizza il servizio in Brasile il cambiamento è tangibile. Go Live, la funzione che permette di trasmettere in diretta ciò che accade sullo schermo agli altri membri di un canale vocale, è la più usata dalla community di giocatori ed è ora indisponibile. Stessa sorte per la condivisione dello schermo, uno strumento diventato quotidiano anche per gruppi di studio e per il lavoro. Il resto della piattaforma, dai messaggi testuali alle chat vocali, continua invece a funzionare.

Non solo Brasile: il fronte aperto negli Stati Uniti

Le difficoltà per Discord non si fermano al Sud America. Il Procuratore Generale del Texas ha messo nero su bianco che la piattaforma viene sfruttata anche da predatori sessuali e da truffatori, un’accusa che pesa parecchio su un servizio nato attorno al mondo dei videogiochi e frequentato da una fascia d’età molto giovane. La combinazione tra chat vocali private, server chiusi e dirette video rende la vigilanza complicata, e proprio su questo punto si concentrano le contestazioni.

L’azienda ha ribadito il proprio disaccordo con l’interpretazione dell’ANPD, pur scegliendo la strada dell’adeguamento immediato all’ordine ricevuto. La tutela dei minori resta il terreno su cui si giocherà la partita, con l’obbligo di dimostrare che i controlli automatici possono intervenire prima e non soltanto dopo la segnalazione di un utente.