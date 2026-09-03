DJI Osmo 360 II è ufficiale: video 8K e AI SuperNight

DJI Osmo 360 II arriva sul mercato globale con una piattaforma di imaging panoramico progettata per portare le riprese a 360° in 8K anche negli scenari più impegnativi. La nuova fotocamera di DJI, presentata a IFA 2026, punta su un sensore HDR da 1 pollice, elaborazione basata sull’intelligenza artificiale e una dotazione pensata per chi registra in movimento.

Il nuovo modello raggiunge 8K a 60fps e utilizza grandi pixel da 2,4 μm, affiancati da un chip ad alte prestazioni. La tecnologia AI SuperNight 2.0 interviene invece nelle condizioni di scarsa illuminazione, mentre il sensore quadrato permette di sfruttare maggiormente la superficie disponibile. La fotocamera integra inoltre 105 GB di memoria interna, pesa 183 grammi e introduce obiettivi sostituibili con rivestimento ottico ultra-resistente. DJI ha sviluppato il prodotto pensando a un utilizzo molto ampio, dal motociclismo allo sci, dal ciclismo alle immersioni fino ai vlog.

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Un sensore da 1 pollice per il 360° in 8K

Osmo 360 II utilizza un sensore HDR quadrato da 1 pollice, indicato da DJI come una prima nel settore, mantenendo il campo visivo panoramico tipico di un sensore rettangolare della stessa dimensione. La gamma dinamica arriva fino a 14,5 stop, con un intervallo di luminosità dichiarato raddoppiato. A migliorare il comportamento nelle scene buie interviene l’algoritmo AI SuperNight 2.0, sviluppato per ottenere immagini più pulite e luminose anche quando la luce disponibile è ridotta. Per le riprese dinamiche, la combinazione tra grandi pixel e processore consente di registrare a 8K/60fps, mantenendo nitidezza e dettaglio durante i movimenti veloci.

La fotocamera può inoltre essere utilizzata sott’acqua fino a 10 metri senza custodia. Con la Custodia impermeabile invisibile il limite dichiarato arriva invece a 50 metri. Gli accessori permettono di ampliare ulteriormente gli scenari di utilizzo. Il manico telescopico in fibra di carbonio raggiunge 2,5 metri e può essere utilizzato per ottenere prospettive più elevate, mentre la stabilizzazione è pensata anche per percorsi sconnessi in mountain bike e ciclismo su strada.

Per gli sport invernali, Osmo 360 II può funzionare fino a -20 °C e consente di avviare la registrazione con una doppia rotazione del manico telescopico. Nel motociclismo sono disponibili invece Controllo gestuale e Controllo vocale, così da avviare la registrazione senza togliere le mani dal manubrio.

Foto da 120 MP e funzioni AI per l’editing

La nuova DJI non si limita ai video panoramici. La modalità Foto HDR a 360° arriva a 120 MP, mentre il timelapse può raggiungere una risoluzione di 16K. Per le sequenze rallentate è disponibile una funzione di slow motion panoramico 64x, ottenuta in post-produzione attraverso l’interpolazione dei fotogrammi basata sull’AI di DJI Studio. Il risultato viene indicato come equivalente a un ritaglio in 8K/480fps. C’è anche la modalità Vortex in 8K/120fps, pensata per trasformare le riprese in sequenze rallentate ad alta definizione. Tutti i formati video supportano inoltre il profilo D-Log M a 10 bit, con la possibilità di registrare oltre un miliardo di colori.

Sul fronte del montaggio, la nuova funzione Spotlight Segui permette di mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura mentre la fotocamera ruota, evitando di dover intervenire manualmente con il reframing in post-produzione. La connettività è stata semplificata anche attraverso una nuova area NFC. Con un singolo tocco è possibile collegare la fotocamera all’app DJI Mimo, trasferire le registrazioni oppure raggiungere direttamente l’area di editing. I file video 360° esportati da DJI Studio possono inoltre essere importati tramite il plugin per DaVinci Resolve.

L’autonomia dichiarata arriva a 100 minuti consecutivi registrando a 8K/30fps. La ricarica rapida porta la batteria all’80% in 22 minuti, mentre il manico telescopico con batteria può aggiungere fino a 180 minuti di funzionamento. Per l’audio, Osmo 360 II integra quattro microfoni e un sistema dedicato alla riduzione del rumore del vento. Attraverso OsmoAudio è possibile utilizzare direttamente diversi microfoni DJI, tra cui DJI Mic 3, DJI Mic 2, DJI Mic Mini 2S, DJI Mic Mini 2 e DJI Mic Mini.

Il sistema di aggancio rapido magnetico a doppia direzione permette inoltre di collegare gli accessori su entrambi i lati. L’attacco filettato da 1/4″ amplia la compatibilità anche con attrezzatura fotografica tradizionale. La nuova fotocamera è già disponibile in Italia. Osmo 360 II Combo Standard costa 589 euro, mentre Combo Adventure viene proposta a 749 euro. Tra gli accessori acquistabili separatamente figurano il Kit obiettivo a 29 euro, il Manico telescopico con batteria a 99 euro e il Kit morsetto robusto per Osmo a 49 euro.

DJI porterà Osmo 360 II anche a IFA 2026, dove sarà possibile provarne le capacità di imaging dal 4 all’8 settembre presso il Padiglione 20, stand H20-129 di Messe Berlin.