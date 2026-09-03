Google Foto, arriva la mappa in Ask Photos per cercare gli scatti

Chi usa Google Foto per tenere in ordine migliaia di scatti presto potrebbe trovarsi davanti a un modo diverso di cercare le immagini, perché nella funzione Ask Photos sta prendendo forma una modalità Mappa che mostra i risultati direttamente su una cartina. Niente più elenchi lunghissimi da scorrere, ma foto appoggiate sopra la mappa, raggruppate per luogo. Un cambio piccolo nella sostanza, forse, però parecchio comodo nell’uso quotidiano.

Il punto di partenza è una cosa che quasi tutti danno per scontata senza pensarci troppo. Ogni volta che si scatta una foto, lo smartphone allega una serie di metadati, e tra questi ci sono i dati di geolocalizzazione. È il motivo per cui basta nominare una città, una spiaggia o un ristorante dentro una richiesta ad Ask Photos per veder comparire tutti gli scatti e i video che portano quel riferimento nei propri dati.

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Come funziona la nuova modalità Mappa in Ask Photos

L’opzione, indicata come “Map” nella versione originale, si presenta sotto forma di pulsante posizionato accanto ad Ask Photos. Premendolo si apre appunto una mappa, e sopra di essa vengono sovrapposte le foto che corrispondono alla ricerca, ordinate per posizione, ciascun gruppo con un indicatore che segnala quante immagini contiene. Un colpo d’occhio immediato, insomma, su dove sono stati scattati i contenuti.

Da lì si può fare zoom, oppure toccare un gruppo per espanderlo e ottenere un’anteprima più dettagliata di quello che c’è dentro. C’è anche un’icona dedicata in alto a sinistra dello schermo che permette di aggiornare lo zoom, così da adattare la vista mentre ci si sposta da una zona all’altra della cartina. Il funzionamento, in sostanza, ricalca quello a cui si è abituati con le mappe interattive, applicato però alla ricerca fotografica.

Va detto che una vista geografica dentro una galleria non è una novità assoluta. Google Foto ce l’ha già, e lo stesso vale per l’app Foto di iPhone, in entrambi i casi all’interno delle rispettive schede Raccolte. La differenza sta nel collegarla in modo diretto ad Ask Photos, cioè allo strumento di ricerca conversazionale, che oggi risponde con una lista e domani potrebbe rispondere con una mappa.

A cosa serve davvero questa funzione

Il vantaggio pratico si capisce pensando ai viaggi. Chi torna da due settimane in giro con un migliaio di foto sul telefono sa quanto sia faticoso ricostruire cosa è stato scattato e dove. Con una vista cartografica il percorso si legge quasi da solo, tappa dopo tappa, e recuperare quella singola immagine di un posto di cui non si ricorda il nome diventa molto più semplice.

Lo stesso discorso vale per chi cerca foto legate a un luogo specifico ma non ha voglia di scrivere una richiesta precisa. La ricerca per luogo passa dall’essere un comando testuale a un gesto visivo, con il dito che si muove sulla cartina finché non compare il gruppo giusto. Meno parole, più intuito.

Quando arriverà

Sulla disponibilità non ci sono ancora certezze. L’opzione Mappa dentro Ask Photos non è stata distribuita agli utenti e non è stata comunicata alcuna data di rilascio. È stata però individuata nell’ultima versione v7.89.0.966319819 dell’applicazione, dove è stato possibile attivarla manualmente, e in quella prova si è mostrata già funzionante.

Il fatto che il codice sia presente e operativo lascia intendere che il lavoro sia a buon punto, con Big G che potrebbe quindi renderla accessibile a tutti nel giro di poco tempo.