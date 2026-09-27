Friggitrice ad aria XL Action a 34,95 euro con 8 programmi

La friggitrice ad aria XL da cinque litri proposta da Action a 34,95 euro è uno di quei prodotti che fanno alzare un sopracciglio, perché la cifra sembra quasi fuori scala rispetto alla capienza dichiarata. Lo sconto applicato è del 12% e l’elettrodomestico rientra nelle promozioni settimanali della catena, quelle che durano poco e finiscono presto. La scadenza indicata è il 29 settembre, salvo esaurimento scorte, che nel caso di Action non è mai una formula di rito ma una possibilità piuttosto concreta.

Il dato che colpisce di più, al di là del prezzo, è la capacità. Cinque litri non sono pochi, anzi collocano questo modello nella fascia delle friggitrici pensate per chi cucina per più persone. Famiglie numerose, appartamenti condivisi da studenti, case dove gli ospiti arrivano spesso e senza grande preavviso. In tutti questi casi il cestello piccolo da due o tre litri costringe a due o tre infornate, con tempi che si allungano e cibo che rischia di raffreddarsi mentre si aspetta il secondo giro.

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Cosa offre la friggitrice ad aria XL da cinque litri

La potenza dichiarata è di 1500 watt, un valore che si traduce in tempi di riscaldamento rapidi e in una cottura uniforme anche quando il cestello è ben carico. A completare il quadro ci sono otto programmi preimpostati, pensati per evitare la fase di prova e riprova con temperature e minuti. Basta selezionare l’impostazione corrispondente al tipo di alimento e lasciare che sia l’apparecchio a gestire il resto, un approccio che fa comodo soprattutto a chi non ha voglia di studiarsi manuali e tabelle.

Chiamarla semplicemente friggitrice, però, è riduttivo. Il modello venduto da Action non si limita alla cottura ad aria calda, ma permette anche di friggere, grigliare, arrostire e cuocere al forno. Quattro modalità che ampliano parecchio il raggio d’azione e che rendono questo elettrodomestico una specie di jolly da tenere sul piano di lavoro. Patatine fritte e alette di pollo sono gli esempi più immediati, i grandi classici della categoria, ma la stessa macchina se la cava con panini e quiche. Una sola presa occupata, un solo apparecchio da pulire, spazio in cucina risparmiato.

Pulizia semplice e prezzo che fa la differenza

A proposito di pulizia, i componenti sono lavabili in lavastoviglie, dettaglio che nella vita reale conta più di quanto sembri. Chiunque abbia passato mezz’ora a grattare un cestello unto dopo cena sa quanto pesi questa differenza. Finito il pranzo o la cena, le parti smontabili finiscono direttamente nel cestello della lavastoviglie e la questione è chiusa lì.

Il punto di forza resta comunque il prezzo. A 34,95 euro si porta a casa un apparecchio con cinque litri di capacità, 1500 watt e otto programmi, una combinazione che di solito richiede un esborso ben più alto. Va considerato che si tratta di una promozione dei punti vendita fisici, quindi serve passare in negozio per approfittarne, e che le quantità disponibili sono limitate. Le offerte settimanali di questo tipo tendono a svuotare gli scaffali nei primi giorni, soprattutto quando riguardano elettrodomestici da cucina di uso quotidiano.

La finestra utile per acquistare la friggitrice ad aria XL resta aperta fino al 29 settembre nei punti vendita dell’insegna, con la riserva legata alla disponibilità effettiva di magazzino. Chi ha in mente di sostituire un modello piccolo o di fare il primo acquisto in questa categoria trova qui una delle proposte più aggressive del momento sul fronte del rapporto tra capienza, funzioni e cifra richiesta alla cassa.

Fonte: TecnoAndroid