YouTube Music, Ask Music con Gemini arriva con un tasto rapido

Chi usa YouTube Music dallo smartphone si troverà presto una scorciatoia in più sotto gli occhi, perché Ask Music, la funzione conversazionale costruita su Gemini, avrà finalmente un accesso diretto e ben visibile dentro l’app. L’annuncio è arrivato durante l’evento Made on YouTube 2026, dove la piattaforma ha messo in fila alcune delle novità che arriveranno nei prossimi mesi. Niente stravolgimenti dell’interfaccia, piuttosto una riorganizzazione pensata per rendere più immediato qualcosa che finora era un po’ nascosto.

Il punto di partenza è semplice. Oggi per arrivare alla funzione conversazionale bisogna passare dalla scheda che compare nel feed Home, un passaggio in più che non tutti conoscono e che finisce per limitarne l’uso. La soluzione scelta è la classica icona a forma di scintilla, quella ormai associata a Gemini, che verrà collocata nell’angolo superiore destro dell’app mobile di YouTube Music. Un tocco e si entra subito nell’esperienza di chat, senza giri strani.

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Come funzionerà il nuovo accesso ad Ask Music

Selezionando l’icona, dal fondo dello schermo salirà un pannello dedicato alla conversazione. La casella per scrivere le richieste sarà posizionata nella parte bassa, com’è logico aspettarsi su un telefono, e accanto alla digitazione ci sarà anche l’input vocale per chi preferisce parlare invece di scrivere. Non è un dettaglio secondario, visto che la maggior parte delle richieste musicali nasce mentre si sta facendo altro. Per evitare la classica sindrome del foglio bianco, cioè quella sensazione di non sapere cosa chiedere a un assistente, l’app proporrà alcuni suggerimenti pronti all’uso. Tra questi comparirà per esempio la possibilità di creare un mix di brani, uno degli scenari più naturali per una funzione di questo tipo. L’idea è accompagnare chi apre la chat per la prima volta, mostrando in concreto cosa si può ottenere invece di lasciare l’utente a indovinare.

Non solo un’icona, la funzione entrerà in più punti dell’app

L’impostazione scelta da YouTube va oltre il singolo pulsante. La funzione conversazionale comparirà infatti in diverse aree di YouTube Music, ma solo dove il suo utilizzo ha davvero senso. Due esempi citati sono la modifica di una playlist e la creazione di un mix, momenti in cui avere a disposizione un aiuto contestuale può fare la differenza rispetto a dover aprire una schermata separata e ricominciare da capo il ragionamento.

Nel corso dell’anno sono poi attese nuove funzioni agentiche, cioè capacità che vanno oltre la semplice risposta a una domanda. In pratica Ask Music potrà intervenire direttamente sulla coda di riproduzione per personalizzarla, oppure approfondire le informazioni relative a un artista quando l’utente vuole saperne di più. Un passaggio che sposta l’assistente dal ruolo di consulente a quello di strumento operativo.

Quando arriverà e chi potrà usarlo

Sulla disponibilità la piattaforma è stata piuttosto chiara. Le nuove funzioni arriveranno più avanti nel corso dell’anno e saranno riservate agli abbonati YouTube Premium e Music Premium, con distribuzione a livello globale. Nessuna finestra temporale più precisa, quindi, ma un orizzonte che resta dentro il 2026. Capitolo a parte per Your Podcast Lineup, l’altra novità annunciata durante l’evento. In questo caso si parla di test, che verranno avviati più avanti nel 2026 e che coinvolgeranno anch’essi gli abbonati in tutto il mondo, senza limitazioni geografiche dichiarate.

Fonte: TecnoAndroid