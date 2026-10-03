App Gemini: in sviluppo tema chiaro e scuro e notifiche ordinate

L’app di Gemini si prepara ad accogliere due novità che, pur senza stravolgere l’esperienza d’uso, promettono di renderla più comoda e personalizzabile. Il team di sviluppo di Google sta infatti lavorando a un supporto finalmente “reale” al tema chiaro e scuro e a un sistema di notifiche più ordinato. Si tratta di funzioni che si sommano a quelle emerse una decina di giorni fa per l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Big G, segno che il cantiere attorno all’applicazione mobile è tutt’altro che fermo.

A individuare le due novità è stato il noto insider AssembleDebug, che ha analizzato la versione 17.61.19 beta di App Google, ovvero il vero contenitore di tutte le funzioni IA del colosso di Mountain View sui dispositivi Android. Va detto subito che installare questa beta non basta per vederle in azione. Le opzioni sono ancora in fase di sviluppo, restano nascoste persino ai beta tester e non esiste alcuna indicazione su quando, o addirittura se, verranno rese disponibili al pubblico.

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Un’opzione Tema tra le nuove impostazioni

La prima novità riguarda le impostazioni rinnovate dell’app, già viste qualche giorno fa. Al loro interno potrebbe comparire una voce dedicata al Tema, una piccola aggiunta che però colma una lacuna abbastanza evidente. Fino ad oggi l’app di Gemini si è limitata a seguire in modo automatico l’aspetto scelto a livello di sistema, senza lasciare alcun margine di scelta a chi la utilizza.

Con la nuova opzione, invece, sarà possibile decidere in autonomia come deve presentarsi l’assistente. Chi preferisce mantenere la coerenza con il resto del telefono potrà continuare a far seguire all’app il tema impostato sul dispositivo. Chi desidera qualcosa di diverso potrà invece fissarla sempre sulla modalità chiara oppure sempre su quella scura, indipendentemente da ciò che accade nel resto dell’interfaccia di Android.

Le notifiche trovano finalmente una casa precisa

La seconda novità non è del tutto inedita, perché riguarda l’ottimizzazione di una funzione che in parte esiste già. Nel mese di luglio l’app aveva infatti guadagnato una sezione Notifiche all’interno della pagina del selettore dell’account. A fine agosto erano poi emerse alcune modifiche in arrivo per il pannello laterale, tra cui una nuova collocazione della stessa sezione, spostata direttamente nella parte alta del pannello.

All’epoca non era affatto chiaro a cosa servisse questo spazio. Le nuove evidenze scoperte nel codice aiutano però a fare luce sulla faccenda. In quest’area verranno raccolti tutti gli avvisi proposti da Gemini, sia quelli nuovi sia quelli precedenti, organizzati in una sorta di archivio consultabile in qualsiasi momento. Un modo per non perdere per strada suggerimenti e aggiornamenti arrivati magari mentre si stava facendo altro.

L’interazione con i singoli elementi passerà da una pressione prolungata. Tenendo premuto su una notifica sarà possibile aprirla, accedendo direttamente alla conversazione o al task a cui fa riferimento, oppure eliminarla dall’elenco. Questa parte del meccanismo, però, non sembra ancora funzionare a dovere, a conferma che il lavoro degli sviluppatori è ancora in corso.

Nel frattempo l’assistente è disponibile ufficialmente in Italia sia come web app sia come applicazione per dispositivi Android, dove fa sempre parte di App Google alla pari di Google Assistant. Per ricevere le novità non appena verranno attivate conviene verificare di avere installata la versione più recente di App Google, che ospita anche la AI Mode, aprendo la relativa pagina sul Google Play Store e toccando il pulsante Aggiorna nel caso venga segnalato un aggiornamento disponibile.

Fonte: TecnoAndroid