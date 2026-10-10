Honda Rebel 500 2027: frizione E Clutch e nuovo display TFT

Con il model year 2027 Honda rinnova due modelli simbolo del suo listino, la Rebel e la Gold Wing, cioè le moto che presidiano rispettivamente lo stile custom e i lunghi viaggi. Le strade scelte però sono diverse. L’ammiraglia da turismo si concentra sull’estetica con una serie di nuove livree, mentre la famiglia Rebel punta sulla sostanza. La CMX500 Rebel compie infatti un passo tecnico importante perché eredita la frizione elettronica E Clutch, una novità che cambia parecchio l’esperienza di guida quotidiana.

CMX500 Rebel 2027 con frizione E Clutch e nuovo display TFT

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Credits: TecnoAndroid

La media custom giapponese è arrivata sul mercato europeo nel 2017 e da allora ha costruito un percorso di successo notevole. Dal 2021 occupa ogni anno il primo posto nelle vendite del segmento custom nel Vecchio Continente. Per la versione 2027 integra la tecnologia Honda E Clutch, un sistema che automatizza la gestione della frizione nelle partenze, nei rallentamenti fino all’arresto completo e nei cambi marcia. In pratica chi guida può dimenticarsi della leva al manubrio, sia nel traffico cittadino sia nei tratti più guidati.

L’aggiornamento porta con sé anche un restyling del posto guida. Al posto della vecchia strumentazione arriva uno schermo TFT a colori circolare da 3,5 pollici. Il blocchetto comandi di sinistra è stato ridisegnato per rendere più semplice la navigazione tra i menu del nuovo display, un ritocco all’ergonomia che va di pari passo con la nuova interfaccia. Cambiano poi le colorazioni. La versione base della Rebel 500 sarà ordinabile nella tinta inedita Mat Fresco Brown e nella Mat Gunpowder Black Metallic, rivista per l’occasione. Sulla variante Rebel Plus la stessa finitura Mat Gunpowder Black Metallic viene abbinata a cerchi verniciati color bronzo.

Rebel 1100 conferma la tecnica e cambia colori

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Dal 2021 la sorella maggiore CMX1100 Rebel affianca la 500 nella gamma. Insieme hanno portato il totale delle CMX vendute in Europa a oltre 67.000 unità, di cui 16.500 sono 1100 consegnate negli ultimi sei anni. Per il 2027 l’architettura tecnica resta confermata e le varianti da un litro di cilindrata rinnovano il loro look da bobber con tre opzioni cromatiche. La CMX1100 Rebel DCT introduce la tinta Iridium Gray Metallic, la CMX1100T Rebel DCT si veste del nuovo Mat Beta Silver Metallic, mentre la CMX1100 Rebel S.E. DCT mantiene la combinazione Mat Ballistic Black Metallic con cerchi bronzo.

Gold Wing 2027, la tourer di Honda si rinnova nelle tinte

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La storia della Gold Wing attraversa più di cinquant’anni di evoluzione tecnica. Lungo il percorso ci sono tappe come la sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e il primo airbag da moto di serie al mondo, introdotto nel 2006. La tourer ha raggiunto anche il traguardo simbolico di essere il 300 milionesimo veicolo prodotto nella storia di Honda. Può contare su una clientela molto fedele, che nell’ultimo decennio ha fatto registrare 15.000 immatricolazioni in Europa, e per il 2027 si presenta con un restyling tutto giocato sui colori.

La gamma si divide tra allestimento standard e variante Tour. La GL1800 Gold Wing, senza bauletto ma equipaggiata con cambio DCT a 7 rapporti e funzione Walking Mode, viene proposta nella nuova opzione monocromatica scura Gunmetal Black Metallic. La GL1800 Gold Wing Tour DCT/Airbag, completa di Top Box, airbag, cambio DCT a 7 marce, Walking Mode e controllo di trazione HSTC, aggiunge invece tre nuove verniciature: Iridium Gray Metallic, Graphite Black e Allumage Blue Metallic.

Fonte: TecnoAndroid