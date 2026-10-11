Honda NSX rinasce come JAS Tensei firmata Pininfarina

La Honda NSX rinasce in Italia sotto forma di JAS Tensei, un progetto artigianale firmato da Pininfarina e JAS Motorsport che riporta in vita una delle supercar giapponesi più amate di sempre. È un nome che per molti appassionati evoca subito un volto preciso, quello di Ayrton Senna.

Basta ripensare al celebre video girato a Suzuka, con il campione brasiliano al volante in mocassini e calze bianche, diventato negli anni un punto di riferimento per un’intera generazione. Oppure a quelle fotografie rimaste nella memoria collettiva, che lo mostrano rilassato mentre lava l’auto nel giardino di casa con acqua, secchio e sapone. In entrambi i casi la protagonista era sempre lei, la NSX. Si trattava di una supercar nata con l’ambizione dichiarata di sfidare Ferrari e Porsche, cattiva e affilata ma allo stesso tempo elegante e seducente, legata per sempre al mito di “Magic”, scomparso il primo maggio del 1994. Oggi quella vettura leggendaria ritorna in chiave contemporanea, e c’è da scommettere che sarebbe piaciuta anche a lui.

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Proporzioni nuove, anima riconoscibile

Credits: TecnoAndroid

Il lavoro sulla Tensei non si è fermato a qualche ritocco estetico. JAS Motorsport ha messo mano in profondità all’architettura dell’auto, modificando passo, carreggiate, assetto e sbalzi della carrozzeria. Una base del genere ha permesso a Pininfarina di disegnare volumi più larghi e più bassi, esaltando quella presenza scenica tipica delle grandi sportive a motore centrale. I passaruota posteriori si fanno muscolosi, le superfici appaiono più tese e ogni linea sembra pensata per accompagnare il movimento.

Sotto la carrozzeria inedita, però, il legame con la Honda NSX resta ben saldo. Le prese laterali, l’ala posteriore integrata e i richiami ai mitici fari a scomparsa sono stati reinterpretati evitando l’effetto nostalgia fine a se stesso. Anche l’aerodinamica fa parte del disegno fin dall’inizio, senza appendici aggiunte in un secondo momento. Bellezza e funzione, in pratica, nascono dallo stesso gesto progettuale e nessuna delle due deve chiedere il permesso all’altra.

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Dentro l’abitacolo la filosofia non cambia. Pininfarina recupera uno dei principi che avevano reso rivoluzionaria la NSX originale, cioè mettere il pilota al centro di tutto. Il posto guida rinuncia agli eccessi decorativi e punta su un’impostazione essenziale, studiata per favorire ergonomia, concentrazione e coinvolgimento. Le superfici scolpite si abbinano a materiali tecnici ricercati, mentre i dettagli in metallo lavorati a mano aggiungono una raffinatezza che non tradisce la vocazione sportiva. Le ampie possibilità di personalizzazione permetteranno ai clienti di scegliere materiali e finiture secondo i propri gusti, rendendo ogni esemplare davvero unico.

Prodotta ad Arluno in pochissimi esemplari

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La JAS Tensei verrà costruita in una serie estremamente limitata nell’atelier JAS Motorsport di Arluno, alle porte di Milano. Per le richieste più esclusive potrà entrare in gioco anche l’atelier Pininfarina di Cambiano, in provincia di Torino. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul motore, sulla potenza, sulle prestazioni, sul prezzo e sul numero definitivo di unità previste.

Sono informazioni importanti, certo, che però non cambiano il senso dell’operazione. La Tensei nasce dall’incontro tra due sensibilità diverse: quella giapponese, che aveva fatto della NSX un capolavoro di equilibrio, e quella italiana, abituata a trasformare una visione tecnica in un oggetto di culto. Anche il nome è tutt’altro che casuale, perché “Tensei” richiama proprio il concetto di rinascita. L’idea non è riportare indietro le lancette dell’orologio ma offrire a una leggenda la possibilità di confrontarsi di nuovo con il presente, un’epoca che troppo spesso sembra aver perso il contatto con le emozioni.

Fonte: TecnoAndroid