Google AI Plus perde Gemini Pro, novità anche per chi non paga

Gli abbonati a Google AI Plus stanno per perdere l’accesso a Gemini Pro, il modello più evoluto della famiglia Gemini, e il cambiamento arriverà già nel corso di ottobre. Non si tratta di un ritocco isolato perché la stretta riguarda anche chi utilizza il servizio senza pagare nulla. In pratica Google ha deciso di ridimensionare le due fasce più basse della sua offerta, lasciando invariati i piani superiori.

Il pacchetto Plus negli ultimi mesi era diventato piuttosto allettante. Google lo aveva proposto anche con promozioni molto aggressive, arrivando a uno sconto di circa il 75% per tre mesi. Dentro c’era parecchio: più spazio di archiviazione, limiti d’uso più ampi per l’assistente e soprattutto la possibilità di lavorare con il modello Pro. Proprio quest’ultimo vantaggio era per molti la ragione principale per sottoscrivere l’abbonamento, ed è esattamente quello che sta per sparire.

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Cosa cambia per gli utenti gratuiti e per gli abbonati Plus

La novità è emersa in modo abbastanza diretto. Aprendo la versione web di Google Gemini compare una notifica che avvisa della perdita dell’accesso al modello Pro nelle settimane successive. Il collegamento inserito nel messaggio porta a una pagina dal titolo piuttosto eloquente, ovvero “Modifiche all’accesso e ai limiti dei modelli Gemini”, dove l’azienda spiega nel dettaglio cosa accadrà più avanti nel mese.

La prima data da segnare è il 9 ottobre. Da quel giorno gli utenti gratuiti non potranno più usare Flash e resteranno con il solo Flash Lite, la versione più leggera del modello. Per chi ha sottoscritto Google AI Plus la situazione è diversa ma comunque penalizzante: il modello Pro verrà rimosso, mentre resteranno a disposizione sia Flash sia Flash Lite. La tempistica precisa per gli abbonati Plus non è stata fissata in modo uguale per tutti, dato che Google ha fatto sapere che invierà una email con l’indicazione del momento esatto in cui l’accesso a Gemini Pro verrà meno. Chi resta su questo livello conserva comunque tutti i benefici legati allo spazio di archiviazione e continua a usare Flash senza restrizioni particolari. Il problema però è che per una fetta di utenti il modello più capace rappresentava il vero valore aggiunto del piano. Non a caso c’è già chi, avendo mantenuto l’abbonamento proprio per quella funzione, sta valutando di dare un’occhiata a cosa propone la concorrenza.

Come si presentano i piani dopo le modifiche

Per rendere più chiaro il nuovo assetto Google ha diffuso una tabella che riassume quali modelli saranno disponibili in base al piano scelto. La distribuzione è piuttosto lineare e mostra una sorta di scala in cui ogni livello aggiunge un tassello rispetto al precedente. Senza alcun piano si avrà accesso esclusivamente a Flash Lite. Con AI Plus si potranno usare Flash Lite e Flash ma non più il modello Pro. Salendo di livello, gli abbonati ad AI Pro e ad AI Ultra manterranno invece l’intera gamma, cioè Flash Lite, Flash e Pro. Per questi due piani l’azienda ha confermato che non è previsto alcun cambiamento, e lo stesso vale per tutte le altre formule di abbonamento diverse da quelle coinvolte nella stretta.

Fonte: TecnoAndroid