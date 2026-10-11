Crimson Desert, la mod Seasons of Pywel porta le quattro stagioni

Attraversare una vallata fra alberi verdi e prati rigogliosi, per poi ritrovarla qualche tempo dopo sotto una coltre di neve. È questa la trasformazione che Seasons of Pywel porta in Crimson Desert, una mod firmata da Khione95 e disponibile su PC che introduce un vero ciclo delle quattro stagioni. Il meccanismo si appoggia al calendario interno del gioco e fa alternare primavera, estate, autunno e inverno durante la partita, cambiando non soltanto l’aspetto del mondo ma anche il clima che il personaggio si trova ad affrontare.

Paesaggi, temperature e meteo che seguono il calendario

Ogni stagione ha un volto ben riconoscibile. La primavera rende la vegetazione più verde, mentre l’estate conserva l’aspetto abituale di Pywel. Con l’autunno alberi, cespugli, erba e terreno virano verso tonalità dorate, arancioni e marroni. L’inverno invece porta neve, brina e ghiaccio, e qui il cambiamento si fa sentire anche oltre la parte visiva. Le temperature infatti si adeguano al periodo dell’anno. L’estate è più calda, primavera e autunno risultano più freschi e le notti invernali possono diventare decisamente gelide. Non tutto però viene stravolto, perché i fuochi continuano a scaldare il personaggio e il deserto mantiene il suo calore anche nei mesi più freddi.

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Anche il meteo stagionale segue una logica precisa. Le piogge aumentano in primavera e in autunno, l’estate resta per lo più asciutta e d’inverno arrivano le nevicate. Le precipitazioni possono durare diverse ore di gioco e il cielo si riempie di nuvole quando il maltempo si avvicina. Tutto è legato all’orologio interno di Crimson Desert, quindi dormire o semplicemente aspettare fa avanzare pure l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

La neve profonda e il menu per gestire le stagioni

Uno degli elementi più curati è la neve profonda, che si accumula in modo graduale e raggiunge lo spessore massimo più in fretta durante le nevicate intense. Il manto parte dalle zone fredde e si allarga verso quelle più calde, abbassando ulteriormente la temperatura. Quando smette di nevicare la neve resta al suo posto per un po’ prima di sciogliersi. Chi non la gradisce può disattivare questa funzione separatamente, conservando comunque la normale neve invernale, il freddo e le nevicate.

Per chi preferisce decidere il ritmo dei cambiamenti c’è un apposito menu che si apre con F5. Da qui si sceglie se seguire il calendario oppure bloccare una singola stagione, con una durata che va da 3 a 90 giorni di gioco e opzioni intermedie da 7, 14, 30, 45 e 60 giorni. Il pannello mostra il giorno corrente, la stagione in corso, le condizioni atmosferiche, la durata del meteo e lo spessore della neve. Il tasto di apertura si può modificare nel file delle impostazioni.

Pensando a chi ama catturare screenshot e video, la mod include anche un menu di test. Permette di forzare cielo sereno, pioggia o neve, regolare la temperatura e impostare lo spessore del manto nevoso. Si può perfino spostare il calendario all’inizio di una stagione, così da preparare subito la scena desiderata senza dover attendere il passare dei giorni.

Cosa cambia con la versione 1.0.2

L’ultimo aggiornamento, la versione 1.0.2, ha sistemato la gestione dei salvataggi. Caricando una partita viene ora ripristinato lo spessore della neve legato a quel preciso giorno e a quell’ora, senza che il caricamento venga scambiato per tempo trascorso dormendo. Sono spariti anche i venti estremi causati dalla neve profonda ed è stato ricalibrato il freddo invernale, così da evitare temperature letali senza motivo nelle aree semplicemente fresche. Seasons of Pywel si può scaricare dalla pagina del progetto su Nexus Mods.

Fonte: TecnoAndroid