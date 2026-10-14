iPhone Duo, scorte ridotte e consegne a rischio al debutto

Il debutto di iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole nella storia di Apple, è fissato per la fine di questo mese, ma riuscire a metterci le mani sopra non sarà affatto semplice. Già prima della presentazione ufficiale era considerato uno degli smartphone più attesi dell’anno, al punto da oscurare perfino iPhone 18 Pro. Dopo mesi di voci su seri problemi produttivi e su possibili rinvii, il dispositivo arriva finalmente sul mercato. Il lancio però difficilmente sarà così liscio come il nuovo pieghevole meriterebbe.

Scorte limitate e consegne a rischio

Secondo Mark Gurman, da sempre molto informato sulle mosse di Cupertino, Apple dovrà fare i conti con un inventario molto ridotto al momento della commercializzazione di iPhone Duo. Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, il giornalista consiglia a chiunque voglia acquistare il pieghevole di “pianificare in anticipo”. È infatti molto probabile che la produzione non riesca a tenere il passo con la domanda prevista, e questo porterà quasi certamente a ritardi nelle spedizioni poco dopo l’apertura dei preordini.

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Non si tratta di una novità assoluta per l’azienda. Appena due mesi fa Apple puntava a lanciare il suo smartphone pieghevole più avanti, a novembre. A quanto pare è poi riuscita ad accumulare abbastanza unità da permettersi un debutto, seppur limitato, già a ottobre. In pratica il telefono esce prima di quanto la stessa casa di Cupertino si aspettasse, ma con numeri contenuti.

I problemi legati alla produzione del dispositivo si sono accumulati nel corso dei mesi. Le prime indiscrezioni parlavano non di un singolo punto critico, bensì di una serie di ostacoli che si sommavano l’uno all’altro. Stando ai dati più recenti, a metà settembre la resa dell’assemblaggio finale superava di poco il 60%, e potrebbe servire fino a un anno prima di raggiungere livelli considerati maturi. Una parte del problema sembra legata agli standard qualitativi imposti da Apple, che alcuni fornitori speravano venissero allentati per accelerare i ritmi.

Anche tra gli utenti online le opinioni sono piuttosto divise. Molti raccontano di aver aspettato a lungo un pieghevole firmato Apple, mentre altri si chiedono se dietro iPhone Duo ci sia davvero qualcosa in più rispetto al semplice effetto novità.

Un lancio scaglionato e preordini da preparare

Pur avendo risolto parte delle difficoltà, Apple ha comunque dovuto ridimensionare la distribuzione iniziale. Il pieghevole arriverà in “più di 70 paesi” il 23 ottobre, mentre altri 28 mercati dovranno attendere il 30 ottobre.

Negli Stati Uniti i preordini partono venerdì 16 ottobre ed è già possibile prepararli. Chi intende acquistare il telefono può scegliere in anticipo colore, capacità di memoria, operatore, eventuali piani AppleCare+ e la permuta del vecchio dispositivo, tenendo tutto pronto per il momento in cui si apriranno le prenotazioni. Così basterà un clic per completare l’ordine, senza dover affrontare l’intera procedura di corsa. Viste le scorte ridotte, questo passaggio potrebbe rivelarsi decisivo per chi desidera ricevere iPhone Duo il prima possibile.

Dalle stime emerge comunque che Apple dovrebbe godere di vendite iniziali molto sostenute, anche se questo non significa che il pieghevole sia destinato a dominare il mercato nel lungo periodo.

La situazione appare ben diversa sul fronte coreano. Samsung non ha dato un’enfasi simile ai preordini di Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8 quando sono stati lanciati ad agosto. Nonostante qualche intoppo produttivo, l’azienda di Seul ha accumulato abbastanza esperienza nella costruzione di smartphone pieghevoli da evitare gli stessi problemi che sta incontrando il suo principale concorrente.

Fonte: TecnoAndroid