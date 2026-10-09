GTA 6, nuovo leak: 25 minuti di video con Jason nudo a Vice City

Un nuovo leak di GTA 6 sta circolando in rete e stavolta il materiale è decisamente bollente. Non si tratta solo dell’ennesima fuga di contenuti sul gioco più atteso del momento, arrivata dopo quella che aveva preceduto la lunga anteprima di fine agosto. Il punto è che il filmato, un video di circa 25 minuti, contiene parecchie sequenze con nudo esplicito. Per ovvie ragioni le immagini non vengono riproposte in questa sede. Quello che si vede, però, va a confermare quanto era emerso sull’argomento negli ultimi giorni, e la cosa non sembra affatto casuale.

Le indiscrezioni delle settimane precedenti avevano già acceso la curiosità di molti appassionati. Adesso il filmato offre qualcosa di più concreto su cui ragionare, anche se il contesto in cui è stato registrato invita a prendere tutto con le pinze. Il video ha iniziato a passare di mano in mano molto rapidamente e la sua diffusione difficilmente potrà essere arginata del tutto.

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Vice City a luci rosse

La clip viene attribuita a Cyberleek e mostra Jason impegnato a muoversi per le strade di Vice City, una città che a quanto pare tiene fede alla promessa contenuta nel suo nome. Accanto alle attività più ordinarie c’è infatti molto altro. Su 25 minuti complessivi il protagonista resta completamente nudo per circa 14 minuti, secondo più secondo meno. E non manca nemmeno una fisica realistica applicata al corpo del personaggio, sì, proprio anche in quel punto.

Così, come mamma l’ha fatto, o forse sarebbe meglio dire come Rockstar l’ha fatto, Jason sale su un’auto e la porta in un garage per personalizzarla. Subito dopo la usa per lanciarsi in una gara clandestina in strada. Si tratta di attività piuttosto classiche per chi conosce la serie, ma vederle svolte da un protagonista privo di vestiti cambia un po’ la prospettiva. Il risultato è un mix curioso tra il gameplay più tradizionale e una situazione che di tradizionale ha ben poco.

Cosa dice davvero questo leak di GTA 6

C’è però un aspetto importante da sottolineare. Il comportamento del gioco nel filmato sembra quello tipico delle mod, oppure di chi ha accesso diretto al codice e può fare più o meno tutto ciò che vuole. Proprio per questo non è possibile dedurre che nella versione finale di GTA 6 si potrà davvero girare con Jason nudo a piacimento. Le scene, insomma, non raccontano necessariamente un’opzione che sarà disponibile per tutti i giocatori una volta arrivato il titolo sugli scaffali.

Un dato però appare piuttosto chiaro. Il modello poligonale del personaggio senza vestiti esiste ed è stato realizzato dagli sviluppatori. Lo stesso discorso vale per Lucia, l’altra protagonista del gioco, che compare proprio nel finale del video. La si vede in topless, con addosso soltanto un perizoma, mentre si arrampica fino in cima a una torre. È l’ultima sequenza della clip e chiude un filmato che non mancherà di alimentare discussioni tra i fan del nuovo capitolo firmato Rockstar.

Per ora l’unica certezza riguarda quindi la presenza di questi modelli all’interno dei file del gioco. Come verranno utilizzati e in quali situazioni potranno apparire durante l’avventura è un aspetto che il leak non permette di chiarire. Le immagini mostrano Jason e Lucia in contesti che sembrano forzati da un accesso non convenzionale al codice, e non da una normale sessione di gioco.

Fonte: TecnoAndroid