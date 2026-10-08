One UI 9 arriva su Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6: quanto pesa

Samsung prosegue la distribuzione di One UI 9 e, dopo i modelli più recenti, porta il nuovo aggiornamento basato su Android 17 anche sulla serie Galaxy S24 e sui pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Il rilascio avanza un gradino alla volta tra gli smartphone di fascia alta del marchio coreano. Il primo turno è toccato ai Galaxy S26 a metà settembre, poi è stata la volta di Galaxy S25, Z Fold 7 e Z Flip 7. Adesso il pacchetto arriva anche ai top di gamma della generazione precedente, che quindi non restano indietro rispetto ai fratelli più giovani.

One UI 9 parte dalla Corea del Sud, poi gli altri Paesi

Anche stavolta la distribuzione è cominciata dalla Corea del Sud, il mercato di casa che Samsung sceglie quasi sempre come banco di prova. Il copione è lo stesso già visto con gli altri dispositivi aggiornati nelle settimane scorse. Prima arriva il firmware nel Paese d’origine, poi il rilascio si allarga gradualmente al resto del mondo. Per chi possiede uno dei modelli coinvolti in Italia o in altre nazioni non dovrebbe esserci da aspettare troppo, perché il nuovo software è atteso anche altrove nelle prossime settimane. Non ci sono ancora date precise per i singoli mercati, ma la tabella di marcia seguita finora lascia pensare a un’espansione abbastanza regolare.

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Il dettaglio interessante è proprio la velocità con cui l’azienda sta coprendo la sua gamma premium. In poche settimane One UI 9 è passata dalla serie più nuova a quella dell’anno precedente e ora raggiunge anche i telefoni di due generazioni fa, pieghevoli compresi. Un ritmo che mostra quanto Samsung tenga a far arrivare Android 17 su un parco di dispositivi piuttosto ampio senza lasciare passare troppo tempo tra un rilascio e l’altro.

Quanto pesa l’aggiornamento su Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra

Sul fronte delle dimensioni del pacchetto, per Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra tutto dipende dalla versione software già presente sul telefono. Chi ha partecipato al programma beta si troverà davanti un download piuttosto leggero, di circa 500 MB. La musica cambia per chi parte direttamente da One UI 8.5, perché in quel caso il file da scaricare sale a circa 3,8 GB. Meglio quindi tenere a portata di mano una connessione WiFi stabile e un po’ di spazio libero in memoria prima di avviare l’installazione, soprattutto se il dispositivo non è mai passato per la fase di test.

Per chi invece sta pensando di acquistare uno dei modelli che ricevono il nuovo firmware, i prezzi online attuali sono decisamente più bassi rispetto al lancio. Galaxy S24 si trova a 183 euro, mentre Galaxy S24 Plus è proposto a 245 euro. Galaxy S24 FE è disponibile a 247 euro e Galaxy S24 Ultra a 575 euro. Passando ai pieghevoli, Galaxy Z Flip 6 costa 395 euro e Galaxy Z Fold 6 si porta a casa con 439 euro.

Fonte: TecnoAndroid