Claude Haiku 5.5 costa dieci volte meno e sfida GPT 6 Luna

Anthropic ha presentato mercoledì 7 ottobre Claude Haiku 5.5, il modello più piccolo della sua offerta di intelligenza artificiale, e lo ha fatto giocando una carta molto precisa: il prezzo. Il nuovo arrivato costa circa 0,09 euro, tasse escluse, per ogni milione di token in ingresso. Si tratta di una cifra dieci volte più bassa rispetto a quella di Haiku 4.5, la versione precedente. E non è un numero scelto a caso, visto che coincide al centesimo con il listino di GPT 6 Luna, il modello compatto che OpenAI ha lanciato appena quindici giorni prima.

La mossa ha il sapore di una risposta diretta. Anthropic non si è limitata ad abbassare i costi del proprio modello leggero, ma lo ha piazzato esattamente sullo stesso gradino del concorrente, sfidandolo sul terreno che OpenAI aveva appena scelto di presidiare. Il messaggio è abbastanza chiaro anche per chi non segue da vicino il settore: nella fascia dei modelli piccoli ed economici nessuno dei due grandi nomi ha intenzione di lasciare spazio all’altro.

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Claude Haiku 5.5: un taglio di prezzo che riscrive il listino

Per capire il peso di questo annuncio basta guardare al salto rispetto alla generazione precedente. Con Claude Haiku 5.5 il costo per milione di token in ingresso scende a un decimo di quanto veniva chiesto per Haiku 4.5. Non parliamo quindi di un ritocco o di una promozione temporanea ma di una revisione profonda del listino, che cambia parecchio i conti per chi utilizza questi strumenti con regolarità.

I token, per chi ha meno dimestichezza con il gergo tecnico, sono le piccole unità di testo con cui i modelli linguistici leggono ed elaborano le richieste. La tariffa indicata riguarda quelli in ingresso, cioè tutto ciò che viene inviato al modello prima che produca una risposta. Più il costo di questa voce è basso, più diventa sostenibile far lavorare il modello su grandi volumi di testo.

Haiku, del resto, è da sempre la versione più agile della famiglia Claude. È il modello pensato per essere rapido ed economico, quello a cui si ricorre quando servono tante operazioni e il budget conta. Dividere il prezzo per dieci rende questa vocazione ancora più marcata.

La sfida diretta con GPT 6 Luna

Il tempismo racconta molto. OpenAI aveva introdotto GPT 6 Luna, il suo modello di taglia ridotta, solo un paio di settimane prima. Anthropic ha risposto con un prodotto che costa esattamente la stessa cifra, circa 0,09 euro per milione di token in ingresso. A parità di tariffa, il confronto si sposta inevitabilmente su altri aspetti, ed è proprio questo l’obiettivo che sembra emergere dalla scelta di Anthropic.

In pratica la casa di Claude ha deciso di non lasciare a OpenAI il vantaggio del prezzo, che fino a quel momento poteva rappresentare un argomento forte per GPT 6 Luna. Con Claude Haiku 5.5 sul mercato, chi cerca un modello compatto ed economico si trova ora davanti a due alternative allineate sul piano dei costi d’ingresso, una di Anthropic e una di OpenAI.

Il lancio di Haiku 5.5 è arrivato mercoledì 7 ottobre, quindici giorni dopo il debutto del rivale, con un listino che replica al centesimo quello di GPT 6 Luna e un prezzo dieci volte inferiore a quello di Haiku 4.5.

Fonte: TecnoAndroid