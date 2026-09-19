Grandinometro, l’app gratis che avvisa prima della grandine

Chi guida in Italia conosce bene quella sensazione: cielo che si scurisce in pochi minuti, vento che cambia direzione e il pensiero fisso sulla carrozzeria. La grandine è forse l’evento meteo che spaventa di più gli automobilisti, perché arriva senza preavviso e lascia il segno. Da qui nasce Grandinometro, un’applicazione gratuita disponibile sia su Android sia su dispositivi Apple, pensata proprio per avvisare chi è al volante o sta per mettersi in viaggio prima che i chicchi comincino a cadere.

Dietro al progetto c’è un ragazzo di 21 anni, il padovano Davide Agostini, che ha avuto l’idea dopo aver visto con i propri occhi i danni provocati dal maltempo nella sua città. Niente laboratori universitari o grandi società alle spalle, insomma. Il meccanismo poggia tutto sulle segnalazioni in tempo reale inviate dalla community, cioè dalle persone che in quel momento si trovano sotto il temporale e decidono di condividere quello che stanno vedendo.

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Come funziona l’app tra mappa, radar e avvisi

La filosofia del progetto viene riassunta sul sito dell’applicazione in una formula piuttosto diretta: nessuna configurazione complicata, l’app fa il lavoro sporco mentre all’utente resta il compito di guardare il cielo. E in effetti i passaggi sono pochissimi. Dopo il download si apre una mappa centrata sulla posizione esatta di chi la sta usando, con le segnalazioni recenti già visibili e il livello di rischio della zona indicato senza bisogno di cercare nulla nei menu.

Attivando le notifiche, l’applicazione manda un alert ogni volta che qualcuno segnala grandine entro un raggio di pochi chilometri. A quel punto entra in gioco il radar integrato, che traccia nuvole e temporali in movimento sulla mappa e permette di capire in pochi secondi se la perturbazione stia arrivando addosso oppure stia già passando oltre. È la differenza tra fermarsi cinque minuti sotto un cavalcavia e ritrovarsi con il cofano ammaccato.

Anche il contributo degli utenti è ridotto all’essenziale: due tocchi e una foto, e la segnalazione fa scattare l’allerta per chi si trova nei dintorni. Un gesto rapido che alimenta l’intero sistema, perché senza persone che segnalano il meccanismo si ferma.

Segnalazioni sul comune, non bollettini generici

Il punto di forza rivendicato dal team di sviluppo sta nella geolocalizzazione precisa. Chi vuole controllare le condizioni lungo il proprio tragitto può consultare tutti gli avvisi arrivati di recente, riferiti al comune esatto e non a una macroarea. Non si tratta quindi di un bollettino regionale generico, né di un modello previsionale costruito a tavolino, ma di un indicatore calcolato sulle segnalazioni reali di chi sta fisicamente sul posto in quel momento.

Una differenza tutt’altro che formale, perché consente agli automobilisti di decidere con elementi concreti se convenga prendere l’auto oppure aspettare mezz’ora. Chi ha avuto a che fare con un temporale di grandine sa quanto possa essere cara la scelta sbagliata, tra carrozzeria bollata, parabrezza e fari.

Le prime reazioni degli utenti

Sui market digitali le recensioni raccolte finora vanno nella stessa direzione, con giudizi positivi sia sull’utilità sia sulla semplicità dell’interfaccia. Un utente Android, per esempio, ha apprezzato il fatto che l’applicazione non si perda in allarmismi inutili e non arrivi quando ormai il danno è fatto, sottolineando come possa fare la differenza anche fuori dall’auto, quando serve mettere al riparo persone e beni durante fenomeni intensi. “Con i tempi che corrono, ci voleva”, ha scritto.

Si tratta ovviamente di singole opinioni lasciate negli store, non di verdetti definitivi, ma il segnale è incoraggiante per un’app gratuita e nata quasi per reazione a un’esperienza personale. Il funzionamento, del resto, dipenderà sempre da quante persone decideranno di segnalare: più la community cresce, più la mappa diventa affidabile.

Fonte: TecnoAndroid