Accordi Artemis: 71 Paesi verso dati lunari aperti e condivisi

Gli Accordi Artemis non riguardano soltanto razzi, moduli di atterraggio e bandiere piantate nella regolite: riguardano anche, e forse soprattutto, cosa succede ai dati raccolti sulla Luna una volta tornati a casa. I 71 Paesi che hanno messo la firma su quel documento si sono impegnati a rendere accessibili i risultati scientifici delle proprie missioni, e questo dettaglio, apparentemente burocratico, rischia di cambiare il volto della nuova corsa lunare.

Il punto di partenza è semplice. In questa fase storica la Luna è l’obiettivo primario dell’esplorazione spaziale, quello su cui si concentra la maggior parte delle risorse disponibili. Ma insieme al problema di arrivarci ce n’è un altro, molto più terrestre e molto meno spettacolare: gestire la mole enorme di informazioni che le missioni produrranno. Campioni di roccia, immagini, misurazioni, analisi di laboratorio. Materiale che ha un valore limitato se resta chiuso in un archivio nazionale, e che invece moltiplica il proprio peso scientifico quando può essere confrontato con quello ottenuto da altri gruppi di ricerca, in altri Paesi, con strumenti diversi.

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Dalla firma alle procedure concrete

Un principio scritto su un accordo internazionale, però, non si traduce automaticamente in pratica quotidiana. Ed è qui che entra in gioco la NASA, che sta lavorando per trasformare quell’impegno generico in procedure operative vere. Lo strumento scelto è stato una serie di workshop internazionali dedicati all’open science, conclusa l’8 settembre, con l’obiettivo di mettere intorno allo stesso tavolo le diverse realtà coinvolte e definire standard condivisi.

La riflessione emersa è meno banale di quanto sembri. Pubblicare un dato, da solo, non serve a molto. Perché sia davvero utilizzabile deve essere descritto, organizzato e conservato secondo criteri che permettano a ricercatori differenti di interpretarlo nello stesso modo. Serve cioè un linguaggio comune, altrimenti lo stesso numero finisce per significare cose diverse a seconda di chi lo legge.

Riproducibilità, la parola chiave

C’è poi un secondo requisito, quello che nella ricerca fa la differenza tra un risultato solido e una suggestione. Deve essere possibile ripetere un’analisi e verificare come si è arrivati a una certa conclusione. La riproducibilità dei dati raccolti sul suolo lunare diventa quindi una questione tecnica e metodologica insieme: non basta che l’informazione sia disponibile, bisogna che sia tracciabile, che se ne conosca la provenienza, il metodo di raccolta, le condizioni in cui è stata ottenuta.

Il confronto con il passato viene naturale. La prima corsa alla Luna era stata anche e soprattutto una competizione, con tutto quello che ne derivava in termini di riservatezza e di gelosia dei risultati. L’impianto degli Accordi Artemis, almeno sulla carta, prova a spostare l’asse verso la cooperazione, facendo dei dati scientifici un bene comune anziché un vantaggio strategico da custodire.

Fonte: TecnoAndroid