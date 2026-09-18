Google Keep: il widget note cambia con un nuovo pulsante FAB

Il widget di Google Keep su Android cambia aspetto, e lo fa con un intervento che guarda soprattutto allo spazio disponibile sulla schermata Home. La modifica riguarda il widget “Raccolta di note”, quello pensato per tenere sotto gli occhi una porzione dei propri appunti senza dover aprire l’applicazione. Nessuno stravolgimento funzionale, sia chiaro, perché quello che cambia davvero è l’interfaccia, ora più compatta e meno dispersiva rispetto a prima.

Il dettaglio più evidente riguarda la sparizione della barra laterale sulla destra, quella comparsa con l’arrivo del Material You. Ospitava i collegamenti rapidi per creare al volo una nota di testo, una lista, una registrazione audio, un disegno o una foto, occupando però una fetta di larghezza che adesso torna a disposizione del contenuto vero e proprio, cioè le note.

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Un pulsante FAB al posto della barra laterale

Al posto della colonna di icone arriva un pulsante circolare, il classico FAB, già visto nel widget dedicato alla visualizzazione di una singola nota. La logica è quella di uniformare i vari elementi dell’ecosistema Google Keep, evitando che ogni widget si comporti a modo suo. Toccando il pulsante si apre un menu con le diverse opzioni di creazione, praticamente le stesse che prima erano esposte direttamente nella barra laterale.

C’è un piccolo prezzo da pagare, va detto. Rispetto al vecchio layout serve un passaggio in più per arrivare al tipo di nota desiderato, perché prima bastava un tocco sull’icona corrispondente. Adesso il tocco diventa doppio, uno per aprire il menu e uno per scegliere. Un compromesso che segue però un approccio già adottato dal widget più piccolo, quello chiamato Cattura rapida, e dall’applicazione principale, dove il pulsante circolare è da sempre il punto di partenza per qualsiasi nuovo appunto.

Più spazio alle note nella schermata Home

Il vantaggio principale sta tutto lì, nella larghezza recuperata. Chi usa il widget “Raccolta di note” in formati ridotti si ritrovava spesso con anteprime tagliate o con pochissimo testo leggibile, proprio perché la barra laterale si mangiava una porzione non trascurabile dell’area utile. Con il nuovo layout le note occupano l’intera superficie del widget, che risulta quindi più ordinato e coerente con il resto dell’interfaccia Android.

È il tipo di ritocco che passa quasi inosservato al primo sguardo, ma che si nota subito quando si torna indietro. Google sta procedendo per piccoli passi, senza annunci particolari, uniformando gradualmente i suoi widget attorno allo stesso schema visivo. Nel caso di Google Keep il risultato è un elemento della Home più pulito, con meno elementi grafici in competizione tra loro e una gerarchia più chiara tra contenuto e comandi.

Cosa resta invariato nell’uso quotidiano

Le funzioni sono le stesse di prima. Il widget “Raccolta di note” continua a mostrare gli appunti salvati direttamente sulla schermata Home, consente di aprirli con un tocco e permette di creare nuovi contenuti nei formati abituali, dal testo semplice alla lista con caselle da spuntare, passando per registrazione vocale, disegno a mano libera e scatto fotografico. Niente sparisce, cambia solo il modo in cui si arriva a quelle opzioni.

Chi usa già il widget dedicato alla singola nota si troverà a suo agio fin da subito, visto che il comportamento è identico. Per tutti gli altri si tratta di riabituare il pollice a un percorso leggermente diverso, questione di qualche giorno al massimo. La distribuzione della novità avviene come sempre in modo progressivo, quindi non tutti gli utenti vedranno il nuovo aspetto nello stesso momento, e l’aggiornamento arriva lato server senza richiedere interventi particolari sul dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid