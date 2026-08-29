GPS sotto attacco in Europa: l’ESA prepara la contromossa

Il Gps manipolato è diventato uno di quei problemi che restano invisibili finché non producono danni concreti, e in Europa la questione ha ormai superato il perimetro militare per toccare economia, trasporti e reti di comunicazione. Segnali satellitari disturbati o falsificati non sono più un’anomalia sporadica ma una pressione costante, che si scarica su sistemi progettati partendo dal presupposto che il posizionamento arrivi sempre corretto. E quando quel presupposto salta, salta anche una lunga catena di servizi che nessuno associa spontaneamente a un satellite.

Il meccanismo si divide in due famiglie. Il jamming è il disturbo puro, il rumore che copre il segnale e lo rende inutilizzabile. Lo spoofing è più insidioso, perché non spegne nulla ma mente, inviando coordinate false che il ricevitore accetta come autentiche. Nel primo caso un dispositivo capisce di essere cieco, nel secondo crede di vedere benissimo mentre si trova altrove rispetto a dove pensa di essere. La differenza, sul piano operativo, è enorme.

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Perché la navigazione satellitare tiene in piedi molto più di una mappa

La navigazione satellitare viene percepita come uno strumento per spostarsi, ma il suo contributo più critico riguarda il tempo. I segnali dei satelliti forniscono un riferimento temporale estremamente preciso, e su quel riferimento si sincronizzano le reti mobili, le transazioni finanziarie, la distribuzione dell’energia. Un mercato che registra ordini con timestamp sbagliati non è più un mercato affidabile. Una rete di telecomunicazioni fuori sincrono degrada, perde capacità, in certi casi si interrompe.

Da qui l’attenzione crescente verso le infrastrutture critiche, che dipendono da questi segnali in modo molto più profondo di quanto emerga nelle valutazioni di rischio tradizionali. L’aviazione e il trasporto marittimo restano i settori più esposti in termini di sicurezza immediata, ma l’effetto domino si allarga a logistica, agricoltura di precisione, servizi di emergenza. Il punto debole è sempre lo stesso, ed è strutturale, perché i segnali satellitari arrivano a terra estremamente deboli e quindi risultano relativamente semplici da sovrastare.

La risposta europea passa dai sensori e dall’intelligenza artificiale

Su questo fronte l’ESA sta lavorando alla costruzione di un sistema europeo capace di rilevare gli attacchi mentre stanno accadendo, non a posteriori attraverso ricostruzioni successive. La differenza è sostanziale, perché un’interferenza individuata in tempo reale può essere segnalata agli operatori interessati prima che generi conseguenze, mentre un’analisi tardiva serve soprattutto a spiegare cosa è andato storto.

L’architettura immaginata si appoggia su più elementi. Ci sono i sensori ARFIDAAS, pensati per intercettare e caratterizzare le interferenze sul campo. Ci sono le torri Tlc, che rappresentano una rete di punti di osservazione già distribuita sul territorio e quindi potenzialmente utilissima come infrastruttura di monitoraggio diffuso. E c’è l’intelligenza artificiale, chiamata a fare il lavoro che nessun operatore umano potrebbe sostenere, cioè distinguere rapidamente tra un guasto, un’interferenza accidentale e un attacco deliberato, dentro un flusso continuo di dati provenienti da fonti diverse.

L’idea di fondo è che nessuno di questi tasselli basti da solo. Un sensore isolato registra un’anomalia locale, una rete di sensori disegna una mappa, e un sistema in grado di leggere quella mappa in tempo reale produce qualcosa che assomiglia a una capacità di difesa. Il salto sta nel passaggio dal dato grezzo alla comprensione immediata di cosa sta succedendo e dove. Resta il fatto che il Gps manipolato agisce come un rischio trasversale, difficile da attribuire a un singolo settore e proprio per questo facile da sottovalutare nelle strategie di protezione. Le contromisure allo studio in ambito europeo puntano quindi meno sulla protezione del singolo dispositivo e più sulla costruzione di una consapevolezza condivisa dello spazio elettromagnetico, con l’obiettivo di vedere l’attacco nel momento esatto in cui si manifesta.