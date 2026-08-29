Path of Exile 2 esce dall’accesso anticipato: sarà free to play

Grinding Gear Games ha messo nero su bianco la data che una buona parte della community aspettava da mesi: Path of Exile 2 abbandona l’accesso anticipato l’11 dicembre con l’aggiornamento 1.0, a circa due anni di distanza dal debutto iniziale. E con quel passaggio arriva anche il cambio di modello economico, perché il gioco diventerà completamente free to play su tutte le piattaforme, mandando in pensione il prezzo d’ingresso attuale da circa 28 euro.

L’annuncio è arrivato dal palco dell’Opening Night Live del Gamescom, con un trailer pensato proprio per svelare la data. Non un filmato di puro montaggio, però: dentro c’è gameplay inedito costruito attorno alle spade, e lo studio ha confermato che si tratta della nuova classe in arrivo con la 1.0, il Duelist. Chi si trova a Colonia in questi giorni potrà provarla in anteprima, molto prima che il resto del pubblico ci metta le mani sopra a fine anno.

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Il Duelist e le prime spade di Path of Exile 2

La questione non è soltanto estetica. Il Duelist sarà la prima classe di Path of Exile 2 a impugnare una spada, e in un action RPG dove tutto ruota attorno a build, sinergie e scaling delle armi, l’introduzione di un’intera categoria finora assente ha ricadevoli conseguenze sul meta generale. Cambiano le opzioni di controllo della folla, cambiano le composizioni di gruppo, cambia il modo in cui i giocatori più smanettoni ragioneranno sulle progressioni.

Nel trailer il Duelist compare con spada e scudo, alternando colpi corpo a corpo, attacchi a distanza e abilità ad area. Tra queste ne spunta una che ha fatto immediatamente rumore: sembra proprio Cyclone, la mossa rotante ereditata dal primo Path of Exile, quella su cui un numero enorme di giocatori ha costruito interi personaggi per anni. Vederla riproposta qui, con il nuovo impianto tecnico del secondo capitolo, è il genere di dettaglio che nella community vale più di dieci minuti di presentazione ufficiale.

La storia si chiude, il resto arriverà più avanti

Oltre alla nuova classe, la versione 1.0 porterà con sé i due capitoli finali della campagna, completando così l’arco narrativo che l’accesso anticipato aveva lasciato volutamente sospeso. Grinding Gear Games ha parlato anche di contenuti aggiuntivi e di una serie di aggiustamenti, senza però entrare nei dettagli: quella parte resta per il momento coperta, e verrà presumibilmente raccontata più avanti man mano che la data si avvicina. Il passaggio al free to play è probabilmente l’elemento con l’impatto più largo. Togliere la barriera d’ingresso significa aprire le porte a chi in questi due anni ha osservato da fuori, magari senza voglia di pagare per un prodotto ancora dichiaratamente incompleto. Una scelta coerente, del resto, con la storia dello studio e con il modello che ha sostenuto il primo Path of Exile per oltre un decennio.

Per chi segue il genere, il calendario di fine 2026 si fa quindi piuttosto denso. Path of Exile 2 arriva alla sua versione definitiva portando in dote una classe nuova, due capitoli di trama, un prezzo azzerato e un ritorno gradito dal passato. Gli attesi dettagli sulle modifiche di bilanciamento e sui contenuti extra non sono ancora stati diffusi, mentre la prova sul campo del Duelist è già disponibile per chi si trova nei padiglioni di Colonia.