Gothic 3 Classic su PS5: preordine scontato del 17% su Amazon

Chi ha in mente di aggiungere Gothic 3 Classic alla propria collezione su PS5 può approfittare in queste ore di una promozione interessante disponibile su Amazon. Il gioco si può già prenotare con uno sconto del 17%, che fa scendere il costo finale d’acquisto a 24,90€. Il preordine passa direttamente dalla pagina dedicata del negozio online, dove l’offerta risulta attiva e accessibile a chiunque voglia assicurarsi la propria copia in anticipo.

Per chi era già intenzionato all’acquisto, la prenotazione a questo prezzo significa mettere da parte la versione per la console spendendo qualcosa in meno rispetto al listino. Il meccanismo è semplice: si prenota adesso e si paga la cifra ridotta, senza altri passaggi da seguire. Non è un’operazione complicata e il vantaggio economico è immediato e facile da calcolare.

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Un mondo vasto e praticamente senza confini

Il cuore dell’esperienza è un mondo completamente esplorabile, con confini che di fatto quasi non esistono. L’idea alla base è lasciare al giocatore la massima libertà di movimento, così da poter girare in lungo e in largo seguendo la propria curiosità piuttosto che un percorso già tracciato. Ogni zona della mappa diventa raggiungibile e la sensazione è quella di avere davanti uno spazio aperto da scoprire con i propri tempi, senza muri invisibili a ricordare dove ci si deve fermare.

A rendere vivo questo scenario ci pensano centinaia di personaggi, ognuno con un comportamento gestito da un’intelligenza artificiale avanzata. Non si tratta di semplici comparse piazzate in un angolo, visto che le figure che popolano l’ambiente si muovono e reagiscono secondo logiche proprie. Tutti i dialoghi sono inoltre completamente doppiati, un dettaglio che dà spessore alle conversazioni e contribuisce all’atmosfera generale dell’avventura.

Crescita libera, oltre 50 incantesimi e più di 100 armi

Sul fronte della progressione, Gothic 3 Classic rinuncia alle classi prestabilite. Il protagonista cresce in base alle scelte di chi gioca, che può svilupparlo come preferisce senza restare chiuso in uno schema deciso a monte. Chi ama il combattimento diretto può puntare su quello, chi preferisce altre strade può prenderle liberamente. Questa impostazione flessibile non resta confinata alla scheda del personaggio ma si riflette anche negli scontri.

Durante l’esplorazione capita infatti di incrociare oltre 50 creature diverse tra mostri e animali, a cui si aggiungono decine di nemici umani pronti a dare battaglia. La varietà degli avversari spinge a cambiare approccio di volta in volta, adattando la tattica a ciò che ci si trova davanti. Un animale selvatico e un gruppo di nemici armati richiedono infatti strategie ben diverse.

Per affrontare ogni minaccia l’arsenale è ampio. Il giocatore ha a disposizione più di 50 incantesimi e oltre 100 armi differenti, utilizzabili sia nel corpo a corpo sia dalla distanza. Equipaggiamento, abilità, nemici e possibilità di sviluppo accompagnano così l’intera esplorazione del mondo di gioco, offrendo numerose strade per vivere l’avventura e gestire i combattimenti secondo il proprio stile. La combinazione tra libertà di movimento e libertà di crescita è ciò che tiene insieme tutta la proposta del titolo.

Fonte: TecnoAndroid